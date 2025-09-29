Jorge Valdano s’est prononcé sur le Real Madrid après sa déroute dans le derby.

Le Real Madrid s’est lourdement incliné ce week-end sur le terrain de l’Atlético (2-5). Une pilule difficile à avaler puisque cela faisait 75 ans que le Real n’avait pas encaissé 5 buts dans un match officiel face à son rival madrilène. Une première défaite pour Xabi Alonso après un début de saison parfait avec 7 victoires en autant de matchs.

« Chaque centre était un drame, un véritable drame pour le Real »

Présent sur le plateau de « Futbol en Movistar+ »,Jorge Valdano, véritable légende à Madrid, n’a pas caché qu’il était inquiet. Et le monstre s’est réveillé… Celui qui surgissait lorsque Madrid se rendait sur le terrain de Barcelone ou même quand le Barça venait nous rendre visite au Bernabéu et qu’on prenait quatre buts », a-t-il glissé. Avant de pointer le travail de Xabi Alonso. « Il semblait que les choses commençaient à s’améliorer, mais le coup porté par l’Atlético oblige à revoir le moment du projet. L’Atlético a fini par dominer le Real Madrid comme nous ne l’avions plus vu depuis longtemps. Chaque centre était un drame, un véritable drame pour le Real ». Avant l’Atlético, le Real de Xabi Alonso avait déjà été lourdement battu par le PSG 0-4) lors du Mondial des Clubs.