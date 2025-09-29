Dans le viseur du Real Madrid, William Saliba a tranché pour son avenir : il a prolongé à Arsenal.

Le feuilleton touche à sa fin, et l’épilogue était connu depuis quelques semaines déjà. Alors que le Real Madrid en avait fait une priorité, William Saliba a décidé de rester à Arsenal.

Saliba à Arsenal jusqu’en 2030

Selon RMC, le défenseur international français de 24 ans a signé son nouveau contrat avec Arsenal. Il est désormais lié jusqu’en 2030 avec les Gunners, soit pour trois années supplémentaires. L’officialisation ne devrait être qu’une question de jours.