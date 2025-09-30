Lors de l’affront subi contre l’Atlético, Vinicius et Koke ont échangé des mots doux. La scène a été filmée, et décryptée.

Le Real Madrid a encaissé 5 buts ce week-end face à l’Atlético (2-5), ce qui n’était plus arrivé depuis 25 ans. Un Real invaincu jusqu’ici, et qui est donc tombé de haut. Pendant la rencontre, un échange houleux entre Koke et Vinicius régale les médias espagnols ce mardi.

« Mbappé mange ton pain »

On y voit Vininius lancer au capitaine des Colchoneros : « Tu parles toujours à la presse, tout ce que je dis, tu le dis à la presse ». Kylian Mbappé et Robin Le Normand interviennent alors pour séparer leurs coéquipiers. Mais Koke lance alors à Vinicius « Mbappé est meilleur que toi ». Ce à quoi répond Vinicius par : « Oui, oui, mais il joue avec moi. On va tout gagner. » Et pour finir, Koke, en s’éloignant, se retourne vers Vinicius et lui adresse, en pointant Mbappé avec son doigt avant de porter sa main à la bouche comme s’il mangeait : « Il mange ton pain ! » Savoureux !