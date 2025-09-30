Défenseur du FC Nantes entre 2013 et 2017, Oswaldo Vizcarrondo est désormais sélectionneur du Venezuela !

L’ex-défenseur central du FC Nantes, Oswaldo Vizcarrondo, s’apprête à vivre une nouvelle expérience marquante de sa carrière… mais cette fois depuis le banc. La Fédération vénézuélienne de football a annoncé lundi que l’ancien joueur des Canaris serait nommé entraîneur principal intérimaire de la Vinotinto pour les matches amicaux contre l’Argentine et le Belize, programmés les 10 et 14 octobre aux États-Unis.

Pour les supporters nantais, Vizcarrondo reste avant tout le solide défenseur qui a marqué la Ligue 1 entre 2013 et 2017, contribuant à stabiliser l’arrière-garde du FC Nantes et laissant une empreinte durable dans l’histoire récente du club. Après son passage à Troyes, il avait choisi de prolonger son lien avec le football français en se formant comme entraîneur chez les Canaris, encadrant d’abord l’équipe féminine, puis devenant brièvement adjoint de Pierre Aristouy avec l’équipe première.

Vizcarrondo continue de s’occuper des moins de 17 ans

Rentré au Venezuela en 2023, Vizcarrondo continue de s’occuper de la sélection des moins de 17 ans, préparant la relève pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie au Qatar. Son passage en France et à Nantes, où il a non seulement joué mais aussi appris les rouages de l’encadrement technique, apparaît désormais comme un atout précieux pour ses nouvelles responsabilités internationales.

Pour Nantes, c’est aussi une fierté de voir un ancien joueur du club évoluer sur la scène internationale, confirmant l’impact durable que le FCN peut avoir sur ses joueurs, même longtemps après leur départ.