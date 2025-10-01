Révélation du FC Nantes cette saison, le jeune Tylel Tati a signé son premier contrat professionnel !

À seulement 17 ans, le jeune Tylel Tati franchit une étape majeure dans sa carrière : le jeune défenseur central gaucher a signé son premier contrat professionnel avec le FC Nantes, son club formateur. Comme le rapporte L’Équipe, la durée initiale du contrat est de trois ans, avec une possible extension jusqu’en 2030.

Lancé dans le grand bain des pros cette saison, Tati n’a pas tardé pas à se faire remarquer : il a été aligné comme titulaire lors des six premières rencontres de Ligue 1 cette saison, devenant ainsi le plus jeune joueur en position de titulaire dans le championnat. Un départ fulgurant qui souligne la confiance de Luis Castro placée en lui.