Equipe de France : Deschamps s’explique sur la surprise Mateta et sur l’absence de Thauvin

Jean-Philippe Mateta a été appelé pour la première fois chez les Bleus. Didier Deschamps s’en est expliqué.

La surprise du chef, c’est lui : Jean-Philippe Mateta a été appelé pour la première fois en équipe de France. Une récompense de sa belle saison avec Crystal Palace, sur laquelle l’attaquant continue de surfer.

Deschamps est « là pour faire des choix »

« Il a une capacité à marquer des buts, a expliqué Didier Deschamps. Evidemment, c’est lié à l’absence de Marcus Thuram. Mais il a un bon profil, il a fait des bonnes choses notamment aux JO. Il n’est pas tout jeune (28 ans) mais il a connu toutes les sélections chez les jeunes. Marcus Thuram n’est pas là mais il fait partie des pré-listes depuis un bon moment. »

Deschamps est aussi revenu sur l’absence de Florian Thauvin malgré le bon début de saison du néo-lensois. « Je suis là pour faire des choix. Il est revenu en France donc vous le voyez certainement un peu plus que lorsqu’il était à l’Udinese où il faisait de bonnes choses aussi. Tant mieux qu’il fasse un bon début de saison. Il est pré-sélectionné, il fait partie de ceux qui peuvent être amenés à faire partie de cette équipe de France ». La porte n’est donc pas fermée pour l’ancien marseillais.