En forme depuis le début de la saison avec le RC Lens, Florian Thauvin s’est confié.

Dans L’Equipe, Florian Thauvin, absent de la liste de Didier Deschamps, est revenu sur son rêve de reporter le maillot frappé du coq. « J’avoue avoir traversé une longue période difficile et, à ce moment-là, l’équipe de France était très éloignée de mes pensées. J’ai recommencé à y songer quand je suis redevenu performant. Ce qui m’anime au fond de moi, c’est de travailler pour y retourner », a confié l’ancien marseillais.

Thauvin heureux à Lens

Thauvin a aussi évoqué son début de saison avec le RC Lens. « J’ai eu une préparation tronquée. Le temps joue pour moi. Chaque semaine qui passe, chaque match m’aide à devenir plus fort. Je veux être davantage prêt physiquement d’ici à un mois et demi et donner la meilleure version de moi-même. Je n’ai pas oublié que j’ai raté les deux derniers mois et demi de la saison dernière.Soit quatre mois d’arrêt en comptant les congés avant de reprendre avec un groupe. Il faut autant de temps pour revenir à mon meilleur niveau. Je suis très content, car je me sens bien. Avec l’expérience, je me gère mieux que par le passé. Mais j’ai encore une marge de progression. » A Lens, l’attaquant semble s’être très vite intégré… « J’ai beaucoup d’affinités avec tout le monde, soutient-il. J’ai ce rôle de grand frère, de leader naturel, ça se développe avec l’âge et la maturité. La mienne est arrivée tardivement. Mais là, je me sens équilibré à tous les niveaux dans cette période de ma vie. L’étranger m’a fait grandir. J’ai énormément travaillé les longues courses et les distances en Italie. C’est nouveau pour les gens qui ne regardent que la Ligue 1. Je ne courais pas autant avant. Mais en Italie, l’entraîneur me demandait énormément d’efforts. Là, j’en suis à 11,5 km dans mes rencontres. Au-delà de mes standards techniques, j’essaie de courir beaucoup pour l’équipe. Plus je prends de l’âge, mieux je me connais. J’adopte de nouvelles routines dans ma vie d’homme et au travail. Je sais comment faire pour être performant les week-ends. »