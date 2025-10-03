Marié cet été avec l’actrice Lyna Khoudri, Karim Benzema semble être resté proche de la mère de deux de ses enfants…

Karim Benzema, Ballon d’Or en 2022, poursuit sa carrière en Arabie saoudite au sein de l’Al-Ittihad Club, qui a débarqué Laurent Blanc il y a quelques jours après une défaite contre Al-Nassr, l’équipe de Cristiano Ronaldo.

Début juillet, en Corse, Benzema a dit « oui » à l’actrice Lyna Khoudri, avec laquelle il avait officialisé sa relation sur le tapis rouge du Festival de Cannes en mai dernier. D’abord en couple avec Chloé de Launay, avec laquelle il a eu deux enfants, l’ancien lyonnais avait ensuite eu un fils en 2017 avec la mannequin Cora Gauthier puis un autre enfant avec la mannequin américaine Jordan Ozuna. Mais dans une vidéo publiée il y a quelques jours, KB9 a été aperçu en boîte de nuit, installé à une table aux côtés de Chloé de Launay. Ce qui n’est pas sans susciter des interrogations, et/ou des commentaires assez désobligeants pour certains… alors que la vidéo en question n’est pas datée, et qu’elle ne semble pas être des plus récentes…