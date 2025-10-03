OM – Ligue des Champions : Ulisses Garcia remplace Facundo Medina !
Thierry Henry dézingue Hansi Flick !

Thierry Henry dézingue Hansi Flick !
Louis Chrestian
3 octobre 2025

Le FC Barcelone pensait pouvoir rivaliser avec le PSG… mais la réalité de la Ligue des Champions a frappé de plein fouet.

Henry sort la sulfateuse en direct

Sur le plateau de CBS Sports, l’ancien attaquant blaugrana n’a pas mâché ses mots après la débâcle barcelonaise. La cible ? Hansi Flick et son choix tactique jugé insensé : « On ne peut pas jouer la Ligue des Champions avec une ligne aussi haute, je suis désolé, quand on joue contre de grosses équipes, on est exposé. », a lâché Henry, visiblement agacé.

L’entêtement de Flick dans le viseur

Pour le champion du monde 1998, le vrai problème est clair : l’entêtement du coach allemand.
« Parfois, les entraîneurs peuvent être têtus avec leur stratégie, mais dans les matchs importants, cela peut coûter cher », a-t-il martelé.

Résultat ? Une défense en panique, un Barça piégé encore et encore par les accélérations parisiennes, et un Hansi Flick incapable d’adapter son plan de jeu.

