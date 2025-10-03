La mère de Lamine Yamal devient la star d’un événement exclusif pour les fans

Quand la passion du football rencontre l’exclusivité lifestyle, le phénomène prend une tournure inattendue : le 7 novembre prochain, Sheila Ebana, mère de Lamine Yamal, sera au centre d’un dîner prestigieux à Londres. Un événement inédit qui illustre la transformation spectaculaire de l’entourage des prodiges du ballon rond en véritables arguments événementiels.

Un dîner de prestige autour de Sheila Ebana à Londres

Le Nobu Hotel London Portman Square, adresse chic de la capitale britannique, s’apprête à accueillir une soirée pas comme les autres. Le concept ? Offrir aux fans la possibilité de rencontrer la mère du joueur star du FC Barcelone lors d’une expérience haut de gamme.

Attention, l’exclusivité est de mise : seuls les plus de 18 ans pourront franchir les portes, avec un nombre de places limité à environ 400 convives. La demande a été telle que les réservations s’arrachent en quelques heures.

Cette date ne doit rien au hasard : alors que Lamine Yamal dispute en même temps un match crucial avec Barcelone, c’est sa mère qui attire les projecteurs, devenant à son tour une égérie de l’événementiel footballistique. Un contraste qui en dit long sur l’évolution du rapport entre célébrités sportives et leurs fans.

Des expériences sur-mesure pour les supporters barcelonais

Pour séduire tous les profils de supporters, plusieurs formules ont été imaginées, chacune promettant des souvenirs impérissables :

Standard (150 €) : Cocktail de bienvenue, menu trois plats dans une ambiance raffinée.

: Cocktail de bienvenue, menu trois plats dans une ambiance raffinée. Intermédiaire (400 €) : Accès à un bar à champagne à volonté et places privilégiées au cœur de la soirée.

: Accès à un bar à champagne à volonté et places privilégiées au cœur de la soirée. VIP (800 €) : Table préférentielle, open bar et, pour couronner le tout, une photo souvenir avec Sheila Ebana elle-même.

Le tout rythmé par un DJ résident, pour une atmosphère résolument festive.