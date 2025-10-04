La star du Real Madrid ne fait pas partie de la liste de Thomas Tuchel pour les prochains rendez-vous dee l’Angleterre. Mais Xabi Alonso se veut confiant.

C’est un coup dur, terrible pour Jude Bellingham : le milieu du Real Madrid est écarté de la sélection anglaise. Thomas Tuchel a aussi décidé de se passer de Phil Foden ou Jack Grealish, pour les deux prochains matchs contre le Pays de Galles et la Lettonie. L’Allemand a décidé de reconduire les mêmes joueurs qui ont battu, en septembre, Andorre (2-0) et la Serbie (0-5). Mais Bellingham, absent sur blessure à ce moment-là, était cette fois opérationnel…

Xabi Alonso pense que Bellingham ne sera pas écarté très longtemps par Tuchel

En conférence de presse, Xabi Alonso a tenu à rassurer. Selon lui, Bellingham sera vite rappelé en sélection. « Jude sera vite de retour avec l’Angleterre. Ce n’est qu’une question de temps, a-t-il soutenu. Il se remet bien de sa blessure. Il va de mieux en mieux. Il va de plus en plus contribué. On va vite le revoir à son meilleur niveau. » Un niveau que l’Anglais tarde à retrouver, lui qui avait effectué une superbe première saison au Real, en 2023-24, avant de baisser le pied l’an dernier.