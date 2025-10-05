Real Madrid : Kylian Mbappé a tranché pour le rassemblement avec l’équipe de France

Blessé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a pris une décision quant à sa participation au rassemblement avec l’équipe de France.

À peine sorti du match de Liga face à Villarreal, Kylian Mbappé n’a pas vraiment eu le temps de souffler. Touché à la cheville droite, le capitaine des Bleus a aggravé une entorse dont il souffrait déjà depuis plusieurs jours. Malgré tout, l’attaquant de 26 ans rejoindra Clairefontaine dès lundi, à l’occasion du deuxième rassemblement de l’équipe de France, comme le rapporte L’Équipe.

Cette décision illustre un double enjeu : d’un côté, le choix personnel de Mbappé, qui tient à honorer ses responsabilités de leader de la sélection ; de l’autre, une gestion médicale et sportive complexe, entre les intérêts du Real Madrid et ceux de Didier Deschamps.

Le Real aurait voulu garder Mbappé

Le club madrilène aurait préféré conserver son joueur phare à Madrid, afin de lui permettre de récupérer pleinement. Mais Mbappé, lui, a voulu montrer qu’il ne fuyait pas son rôle international, à l’approche des matchs contre l’Azerbaïdjan (vendredi) et l’Islande (13 octobre).

Reste désormais à voir comment le staff tricolore adaptera son utilisation. Faut-il le préserver totalement pour éviter une rechute, ou lui accorder quelques minutes afin de maintenir le rythme et la confiance du groupe ? Une équation délicate, qui pourrait peser sur les choix de Deschamps et rappeler, une fois de plus, combien la gestion des stars est devenue une science à part entière.