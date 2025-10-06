Le communiqué de la FFF n’a pas plu au club de la capitale…

Bradley Barcola, blessé, est forfait pour le rassemblement de l’équipe de France et la FFF a apporté des précisions sur la blessure de l’ailier parisien via un communiqué, ce lundi soir. «Touché à la cuisse droite, l’attaquant parisien Bradley Barcola est remis à la disposition de son club. Il est remplacé par le Lensois Florian Thauvin. Bradley Barcola n’est pas en mesure d’honorer sa convocation pour le rassemblement du mois d’octobre», peut-on lire. L’Equipe de France a précisé que Barcola souffre d’une «lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du PSG face à l’Atalanta Bergame». Des termes qui n’ont pas plu du tout au PSG. Lequel y est allé de son communiqué pour s’en offusquer.

«Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola, peut-on lire. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties». Et vlan !