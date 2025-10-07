Le milieu du PSG est de retour chez les Espoirs…

La progression de Warren Zaïre-Emery n’est pas celle que l’on aurait pu imaginer. Talent précoce, le milieu de terrain n’est plus que remplaçant au PSG, le plus souvent en tant que doublure d’Achraf Hakimi au poste de latéral droit, et il a aussi perdu sa place dans le groupe France de Didier Deschamps. Présent en équipe de France Espoirs en cette quinzaine internationale, le Titi a évoqué sa situation en conférence de presse. «Mon retour avec les Espoirs, je le vis bien. L’objectif n’est pas de rester en Espoirs très longtemps. Il y a la Coupe du Monde cet été. C’est la plus grande compétition mondiale. Donc oui, c’est clairement un objectif. L’objectif, ce sera dès novembre de revenir en A. Pour revenir, il faudra être performant. C’est à moi de faire les choses.»

Selon WZE, ses soucis actuels, c’est surtout dans la tête

En espérant retrouver son meilleur niveau, WZE voit du bon œil son retour chez les Bleuets. «Le coach (Gérald Baticle, ndlr) m’a appelé et m’a demandé ce que j’en pensais, si c’était difficile pour moi de revenir ou si ça me mettait un coup au moral. J’ai dit que non. Au contraire, ça va me permettre de retrouver des amis, prendre du plaisir et avoir du temps de jeu. J’ai dit qu’il n’y avait pas de souci. Quand on t’appelle, peu importe la catégorie, la sélection, ça ne se refuse pas. Je suis très fier d’être ici avec les Espoirs.» Et le milieu de 19 ans estime que c’est surtout mentalement qu’il doit se ressaisir… « Sur ce début de saison j’ai eu des bons matches et deux-trois un peu moins bien. Il faut continuer sur cette lancée, garder le positif. Mon objectif est de tout améliorer, que ce soit la technique ou la tactique. Je parle beaucoup avec le coach (Luis Enrique, ndlr). Il essaye de me redonner cette confiance, de retrouver cette capacité que j’avais la saison dernière. Je me bride tout seul. Je sais que j’ai les capacités de jouer mais la confiance joue un petit peu. C’est à moi dans la tête de me libérer, de jouer comme je sais faire avec cette insouciance.»