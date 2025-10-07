L’attaquant du PSG est attendu dimanche dans sa ville natale…

« Je voudrais aussi remercier ma ville, Évreux, là où j’ai grandi et tapé mon premier ballon de foot. J’essaye d’y retourner quand j’ai du temps libre, ils sont toujours là pour moi », avait dit Ousmane Dembélé le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet (Paris) en recevant son Ballon d’Or. Fidèle aux siens, Dembouz avait tenu à associer Evreux à sa réussite et à sa récompense.

Dembélé va revenir en héros sur ses terres natales

Et la commune de l’Eure annonce que l’attaquant du PSG sera de retour sur ses terres ce dimanche, avec son Ballon d’Or. « Il sera bien reçu en mairie ce dimanche à 15 heures pour recevoir la médaille de la Ville et présenter son Ballon d’Or », a annoncé le directeur de cabinet de la Ville, Camille Narancitch, à l’AFP, ce mardi. Dembélé devrait ensuite se rendre au stade Mathieu-Bodmer, là où il a effectué ses premiers pas de footballeur en 2004.