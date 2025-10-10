Stassin retenu de force par l’ASSE ! Il balance tout sur les offres refusées !
Louis Chrestian
10 octobre 2025

L’été a été chaud dans le Forez… et Lucas Stassin ne dira pas le contraire. L’attaquant belge, révélation des Verts la saison dernière, a vécu un mercato mouvementé. Entre propositions venues de France, d’Europe et même d’Arabie saoudite, l’ASSE a dit non à tout et le joueur a fini par rester.

Rennes, Paris FC… et même Al-Hilal : les clubs qui le voulaient vraiment

Dans une interview accordée à La Dernière Heure, Stassin a révélé les dessous d’un été agité :

« Rennes est venu, il y a eu plusieurs autres clubs intéressés. Puis, en toute fin de mercato, c’était le Paris FC et c’est devenu assez concret. Mais les négociations n’ont malheureusement pas abouti. »

Et ce n’est pas tout. Des clubs étrangers étaient également sur les rangs. « Le marché fermait plus tard en Turquie et en Arabie saoudite… Al-Hilal me voulait, mais le transfert a été refusé », avoue le buteur.

L’ASSE intraitable : “Ils demandaient un très gros montant”

Saint-Étienne a tenu sa ligne de conduite : ne rien lâcher. Le club, déterminé à remonter rapidement en Ligue 1, a refusé toutes les offres, même les plus séduisantes financièrement. « Les dirigeants voulaient me garder », confie Stassin, conscient que le club compte énormément sur lui cette saison.

Stassin dégoûté de ne pas avoir pu partir…

Pas simple pour un joueur ambitieux. Bloqué contre son gré, Stassin reconnaît avoir eu du mal à digérer cet épisode :

« J’ai eu la trêve internationale pour souffler un peu… Quand je suis revenu, j’ai accepté la situation. Maintenant, je suis à fond avec l’ASSE. »

Une belle réaction du jeune attaquant, déjà auteur de 4 buts cette saison, alors que les Verts pointent à la 2e place du classement avec 20 points après 6 journées.

Objectif Coupe du Monde… et un départ dès janvier ?

Stassin ne cache pas ses ambitions : il rêve de la Coupe du Monde avec les Diables Rouges. Et un gros transfert cet hiver pourrait bien relancer ce rêve.

« Je ne ferme aucune porte. Si je fais une belle saison, pourquoi pas un transfert ? Ça pourrait m’aider pour les Diables. »

Le mercato hivernal pourrait donc relancer le feuilleton. Retenu cet été, Stassin pourrait bien être l’un des gros dossiers de janvier. Et cette fois, pas sûr que l’ASSE puisse encore dire non…

