Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a tendu la main à Florentino Pérez, son homologue au Real Madrid, afin d’apaiser les tensions.

Le climat entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez a longtemps été tendu. Les présidents du PSG et du Real Madrid n’ont jamais caché leurs différends, notamment à cause du feuilleton Mbappé et de l’éphémère projet de Super League. Pourtant, après la victoire du PSG en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi semble vouloir tourner la page.

Lors d’un événement réunissant les deux dirigeants, le président parisien a souligné l’importance de l’unité entre clubs selon El Desmarque : « Nous sommes une famille. Nous voulons que tout le monde revienne, c’est vrai. Le Real Madrid aussi, nous voulons que tout le monde revienne. C’est leur famille et leur maison, c’est la maison de tous », a-t-il déclaré.

« La Super League était morte avant même d’avoir commencé »

Nasser Al-Khelaïfi a également rappelé que le football dispose déjà de compétitions de très haut niveau : « Nous n’avons donc pas besoin d’une autre compétition aujourd’hui, nous avons la meilleure compétition de clubs, avec des formats encore meilleurs. C’est ce que nous voulons, et c’est ce que Barcelone a toujours voulu. Nous verrons bien ce qui se passera ensuite. »

Quant au projet controversé de Super League, défendu par Florentino Pérez, le président du PSG a été clair et sans ambiguïté : « La Super League était morte avant même d’avoir commencé. » Entre ouverture et fermeté, Nasser Al-Khelaïfi envoie ainsi un message à la fois de réconciliation et de loyauté envers les compétitions existantes, tout en rappelant les limites d’initiatives comme la Super League.