Cet été, le PSG a choisi de remplacer Donnarumma, avec qui il a gagné sa première Ligue des Champions, par Lucas Chevalier, en déboursant 55 millions d’euros. Mais le club de la capitale s’est-il trompé ? C’est notre débat.

« Non »

« Avant que le PSG ne change complètement de visage la saison dernière, il faut dire que Donnarumma a été pointé du doigt à de nombreuses reprises pour ses erreurs en match. Ce qui lui a d’ailleurs valu de faire des tours sur le banc, au profit de sa doublure Matveï Safonov. Avec le recrutement de Chevalier, Luis Enrique a obtenu ce qu’il voulait, avec un gardien qui correspondait beaucoup plus à ses attentes. En effet, si Donnarumma reste une référence mondiale sur sa ligne et dans les tirs au but, Chevalier apporte un avantage précieux : son jeu au pied, clé dans le projet du coach.

Statistiquement, il est plus à l’aise dans la relance et la distribution, tandis que Donnarumma reste limité dans ce domaine. Les deux gardiens affichent des profils similaires lorsqu’il s’agit d’intervenir hors de la surface, et Chevalier devra encore confirmer son adaptation au PSG, étant donné qu’il n’est pas exempt de tout reproche sur le but encaissé lors du Classique contre l’OM, ou bien face à Tottenham en Supercoupe de l’UEFA. Mais le PSG est loin d’avoir perdu au change ».

William TERTRIN

« A court terme, oui »

« J’avoue que j’ai du mal à comprendre comment le PSG a pu pousser vers la sortie Donnarumma. Il y avait son souci de contrat, OK, mais il restait quand même du temps pour parvenir à un accord afin que le portier italien prolonge. Chevalier est promis à un bel avenir, il sera sans doute le successeur de Maignan dans les buts de l’équipe de France. C’est en tout cas la voie qui lui est promise s’il confirme ses qualités.

Mais à l’instant T, est-il meilleur que Donnarumma ? Je ne pense pas. Chevalier est un gardien en devenir, sans doute un futur grand gardien, mais Donnarumma a quand même largement fait ses preuves. Son palmarès parle pour lui et ses performances la saison dernière aussi. Il n’a pas été étranger à la victoire en Ligue des champions, loin de là (remember Liverpool). Il était bien installé, alors que Chevalier doit parfaire les automatismes et être performant dans un contexte différent, à un niveau qu’il n’avait pas connu jusqu’ici. Il le sera, je pense et le lui souhaite. Mais il lui reste encore un bon bout de chemin pour atteindre le niveau de « Gigio », à mon humble avis… »

Laurent HESS