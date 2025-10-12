L’inquiétude est de plus en plus grande avant le Clasico, que ce soit du côté du Real ou du Barça…

À deux semaines du tant attendu Clasico contre le FC Barcelone, le Real Madrid se retrouve dans une situation délicate avec des absences de poids. Après le forfait de Kylian Mbappé avec les Bleus, Franco Mastantuono, l’attaquant argentin arrivé cet été, a lui aussi rejoint l’infirmerie. La pépite argentine de 17 ans a dû quitter la sélection albiceleste avant le match amical contre le Venezuela à Miami.

Les attaquants tombent comme des mouches au Real comme au Barça

L’AFA a confirmé que l’ancien joueur de River Plate souffrait d’une surcharge musculaire au niveau du quadriceps gauche, un problème apparu lors de son dernier match avec le Real mais aggravé en stage avec l’Argentine. Par précaution, il est également rentré à Madrid pour passer des examens complémentaires. Ce n’est pas tout puisque Dean Huijsen a dû déclarer forfait lui aussi avec l’Espagne en raison d’une lésion musculaire au soléaire de la jambe gauche. Le Real Madrid a publié un communiqué indiquant que les examens médicaux étaient en cours et que le résultat restait en attente.

Même si les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes pour Mbappé et Mastantuono, Xabi Alonso et le Real devront faire très attention avant le Clasico.

Mais le FC Barcelone n’est pas épargné puisqu’il est lui aussi confronté à une blessure de poids : celle de Dani Olmo. L’attaquant espagnol ne participera pas aux deux prochains matchs de la Roja face à la Géorgie à Elche et à la Bulgarie à Valladolid, en raison d’une blessure musculaire. Comme expliqué dans le communiqué publié par la Fédération espagnole, Olmo était arrivé au rassemblement avec des signes de fatigue musculaire. Malgré une légère amélioration au fil des jours grâce à un traitement et à une gestion adaptée des charges d’entraînement, le joueur a ressenti de nouvelles gêne musculaires à la jambe gauche. Des examens complémentaires ont ensuite confirmé une lésion musculaire, dont la gravité exacte n’a pas encore été précisée. Cette blessure intervient alors que le club catalan, qui a demandé à Luis de la Fuente et à son staff de rester attentifs à la forme Pedri, fatigué ces derniers jours, alors que l’Espagne affrontera la Géorgie ce samedi, puis la Bulgarie mardi, doit déjà composer avec de nombreuses blessures actuellement : Lamine Yamal, Gavi, Fermín López, Joan Garcia ou encore Raphinha sont tous à l’infirmerie…