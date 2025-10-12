Mercato : Francesco Totti recommande un crack de Serie A au Real Madrid !

En Italie, la légende de la Roma n’a d’yeux que pour un joueur…

Légende de l’AS Rome, Francesco Totti a accordé une interview exclusive à Skills Crew dans laquelle il fait l’éloge d’un joueur appartenant au Real Madrid : Nico Paz.

Totti fan de Nico Paz

« En ce moment, il n’y a pas beaucoup de talents italiens en Serie A. Le seul joueur que j’apprécie vraiment, même s’il n’est pas italien, c’est Nico Paz. C’est le seul que je suis », a expliqué Totti.

Nico Paz, 21 ans, a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en seulement six matchs cette saison avec Côme, entraîné par Cesc Fàbregas. Un joli compliment de la part de Totti, qui compte 786 apparitions avec la Roma et 58 sélections en équipe d’Italie. Paz, pour qui le Real dispose d’une clause ce rachat de 10 M€, avait inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives en 35 matchs la saison dernière.