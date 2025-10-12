Portugal : Ruben Neves a rendu un vibrant hommage à Diogo Jota
RC Lens : nouvelle récompense pour Thauvin après l'équipe de France !

RC Lens : nouvelle récompense pour Thauvin après l’équipe de France !
Laurent Hess
12 octobre 2025

Un bonheur pouvait en cacher un autre pour l’ancien marseillais…

313 jours après sa dernière sélection le 11 juin 2019, Florian Thauvin a fait son grand retour en équipe de France, et il a consommé ces retrouvailles de la plus belle des manières avec un but vendredi, au Parc des Princes, face à l’Azerbaïdjan (3-0). Sa reprise acrobatique deux minutes seulement après son entrée en jeu à la place d’un Kylian Mbappé diminué à la cheville a régalé

Thauvin élu meilleur joueur de L1 en septembre

Rappelé à la surprise générale pour pallier la cascade de forfaits (Barcola, Dembélé, Doué, Thuram, Kolo Muani), le champion du Monde 2018 n’imaginait plus revoir Clairefontaine. Et ce dimanche, le numéro 10 du Racing Club de Lens reçoit le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre. Avec 46 % des votes, il devance Vitinha (42 %), et Romain Del Castillo (12 %). Depuis le début de sa carrière, c’est la quatrième fois que Florian Thauvin reçoit cette distinction, la dernière remontant à il y a sept ans.

