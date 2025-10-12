La confession de Mbappé sur le Real Madrid qui va faire enrager le PSG
PSG Mercato : Luis Enrique veut cet ancien flop du Real Madrid !
William Tertrin
12 octobre 2025

Ancien flop du Real Madrid désormais à Arsenal, Martin Ødegaard attire l’attention du PSG, mais pas que.

C’est une information à prendre des pincettes mais qui mérite quand même d’être suivie de près. En effet, selon Fichajes.net, le PSG s’intéresse activement à Martin Ødegaard, capitaine et milieu clé d’Arsenal depuis 2021, malgré la volonté du club londonien de le conserver.

Ødegaard, ancien flop du Real Madrid où il n’a disputé que 11 matchs en pro, s’est imposé comme un leader sur et en dehors du terrain chez les Gunners, avec plus de 200 matchs joués et des contributions importantes en termes de buts, passes décisives et organisation du jeu.

Le Bayern Munich aussi intéressé

Le club parisien pourrait voir en lui une solution pour remplacer ou renforcer son milieu de terrain, surtout si certains cadres du PSG partent ou connaissent une baisse de performance. Cependant, Arsenal est conscient de l’intérêt du PSG et d’autres géants européens comme le Bayern Munich, et souhaite sécuriser l’avenir du Norvégien par un nouveau contrat plus avantageux, avec revalorisation salariale et clauses renforçant son rôle de capitaine.

Actuellement lié jusqu’en 2028, Ødegaard est au centre des discussions avec Arsenal, qui cherche à préserver sa continuité pour garantir son style de jeu et sa compétitivité en Premier League. Pour le PSG, l’opportunité existe, mais Arsenal semble déterminé à ne pas céder facilement son milieu vedette.

