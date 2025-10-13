Revue de presse espagnole : Mbappé se lâche au Real, Laporta envoie du lourd sur Flick et Messi au Barça !

Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 13 octobre 2025. Au menu : les révélations de Joan Laporta sur Hansi Flick et Lionel Messi puis les vérites de Kylian Mbappé au Real Madrid.

AS : « Je profite beaucoup en Espagne »

Kylian Mbappé a retrouvé la joie de vivre en Espagne, où il vit deux ans. « Je profite beaucoup ici, avoue-t-il dans As. Cristiano Ronaldo est un modèle pour moi même si j’ai appris aux côtés de Lionel Messi. »

MARCA : « Le cannibale va manger le cannibale »

Si Marca consacre sa Une du jour au cyclisme, on apprend que Mbappé bat déjà des records cette saison : l’attaquant du Real Madrid a égalé Pruden et Puskas !

SPORT : « J’aime être président »

Joan Laporta a livré quelques vérités à la présidence du FC Barcelone : « Nous avions une excellente relation avec Messi, qui s’est détériorée lorsque nous n’avons pas pu renouveler son contrat, mais elle s’améliore à nouveau. Nous espérons qu’il pourra recevoir le grand hommage qu’il mérite vraiment (…) Hansi Flick est comme Gladiator, il me fait penser à Russell Crowe. Il est exigeant mais sensible, c’est un excellent entraîneur et une personne formidable. Je me sens très à l’aise avec lui. »

MUNDO DEPORTIVO : « Clés »

Pour relancer la dynamique du Barça, Flick entend redonner les clés du camion à deux joueurs : Pedri et Raphinha. Les deux cracks sont attendus au tournant dès ce week-end puis face au Real Madrid lors du Clasico du 26 octobre prochain.