Le virus FIFA fait très mal à l’AS Saint-Étienne : après la vive inquiétude autour de Mahmoud Jaber, Chico Lamba pourrait passer sur le billard.

Coup dur pour l’ASSE. Sorti à la mi-temps face à Montpellier (0-2), Chico Lamba n’a plus rejoué depuis la victoire des Verts à la Mosson. Le défenseur portugais, pilier du onze d’Eirik Horneland, suscite aujourd’hui une vraie inquiétude dans le Forez. Titulaire en charnière centrale, avec neuf titularisations en neuf matchs : le natif de Guinée-Bissau a posé ses jalons mais souffre depuis

Remplacé à la pause, Lamba est à l’infirmerie et les dernières nouvelles ne sont pas des plus rassurantes. Selon Peuple Vert, il semblerait que le défenseur stéphanois souffre du pubis-adducteur, une blessure souvent synonyme d’indisponibilité prolongée. Une opération ne serait d’ailleurs pas exclue, ce qui plongerait l’ASSE dans une situation délicate.

En effet, Maxime Bernauer est toujours suspendu depuis son coup de sang contre Guingamp à Geoffroy-Guichard. Les prochaines heures seront cruciales pour Lamba alors que la réception du Mans se profile ce samedi (20h) dans le Chaudron pour le compte de la 10e journée de Ligue 2.