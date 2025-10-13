L’AS Saint-Étienne prépare activement son mercato d’hiver et la direction a déjà une idée claire de sa priorité Enzo Bardeli (24 ans), le milieu de terrain de Dunkerque, auteur d’un excellent début de saison.

L’ASSE ne lâche pas sa proie. Identifié dès le mercato estival comme une cible prioritaire pour renforcer l’entrejeu, Enzo Bardeli avait été approché par l’ASSE pour pallier le potentiel départ de Pierre Ekwah. Mais les discussions n’avaient pas abouti, laissant le joueur poursuivre sa progression dans le Nord. Un mal pour un bien pour Dunkerque, puisque le milieu s’est imposé comme l’un des hommes forts de son équipe, avec 4 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison. Des performances qui confirment son explosion et relancent logiquement l’intérêt des dirigeants stéphanois.

Selon les informations du site En Vert et contre Tous, le profil de Bardeli plaît toujours énormément à Eirik Horneland. Le coach norvégien réclame du renfort dans l’entrejeu, notamment pour apporter de la créativité et de la percussion dans un secteur parfois jugé trop prévisible. « Le dossier Pierre Ekwah ne se débloquant pas, le recrutement d’un élément supplémentaire au milieu apparaît comme indispensable », indique le média pro stéphanois.

De leur côté, les dirigeants de Dunkerque n’ont aucune intention de brader leur pépite, considérée comme une pièce maîtresse de son système. Mais la situation contractuelle du joueur – lié jusqu’en juin 2026 – pourrait permettre à l’ASSE de négocier. Les Verts réfléchissent à deux scénarios : tenter un transfert dès janvier, quitte à payer une indemnité pour sécuriser le joueur avant la concurrence, ou patienter jusqu’à la fin de la saison pour tenter de l’attirer libre, au risque de se faire devancer. Quoi qu’il en soit, le nom de Bardeli reste en haut de la pile dans les bureaux du centre sportif Robert-Herbin.