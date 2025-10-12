ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Kilmer Sport est en train de mettre tout le monde d’accord »
ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Kilmer Sport est en train de mettre tout le monde d’accord »
Laurent Hess
12 octobre 2025

L’ancien attaquant des Verts Adrien Ponsard estime que l’ASSE est très bien armée pour atteindre son objectif remontée immédiate. Il loue la qualité du Mercato opéré par Kilmer Sports Ventures cet été.

« Ce début de saison est prometteur. On est en L2 mais l’équipe est bien meilleure que celle de l’an dernier en L1. Avec ce budget, cet effectif, la qualité qu’on a, ce serait une faute professionnelle de ne pas remonter. Le Mercato a comblé pas mal de manques même si tout n’est pas encore parfait. Kilmer Sport est droit dans ses bottes, on l’a vu avec la façon de gérer les dossiers Stassin, Davitashvili et Ekwah. Il y a des choses avec lesquelles les nouveaux dirigeants ne badinent pas. Quand ils décident quelque chose, ils s’y tiennent.

« Stassin ne devrait pas partir cet hiver »

Injecter 25 M€, c’est du jamais vu en L2. Et en plus on a gardé Davitashvili et Stassin, c’est un signe fort de l’ambition de Kilmer. Davitashvili n’a pas eu beaucoup d’offres à priori et ça ne m’étonne pas plus que ça. Il est trop irrégulier. Il est capable de coups d’éclat mais avec lui c’est un coup oui un coup non. Stassin, on sait qu’il y a eu des offres. KSV aurait pu doubler sa mise voire la tripler, mais la porte est restée fermée. On n’aurait pas imaginé ça en fin de saison dernière. On a pu avoir des doutes avec les premières campagnes de recrutement, la descente, mais là Kilmer est en train de mettre tout le monde d’accord. Avec eux, on se dit que même si ça coince sur ces prochains mois, il y aura des renforts en janvier. On sent qu’ils sont là sur la durée, qu’il y a un vrai projet. On l’a vu dans cette façon de restructure le club, avec des gens de haut niveau qui sont arrivés pour accompagner Horneland. Aucun secteur n’est laissé de côté, que ce soit le sportif, le recrutement, le marketing, la communication. Ça donne envie de croire au projet. On peut être sereins. A la place de Stassin, je ne chercherais pas à partir cet hiver. Je me dirais qu’il y a quelque chose de super à faire ici. Stassin a une Coupe du monde à jouer, mais s’il continue de marquer, il la jouera, même en étant à « Sainté ». Rudi Garcia le suit de près et l’attaque de la Belgique est décimée. Lukaku est blessé, Openda et Batshuayi ne sont pas en forme. A part Doku, il n’y a pas grand monde. Stassin a un beau coup à jouer et ici, il a une équipe qui joue pour lui, un coach qui lui fait confiance. S’il part, il ne retrouvera peut-être pas ça ailleurs. Il peut se griller. Il y a toujours une part de risques quand on débarque dans un nouveau club. »

