Mbappé, Yamal et Bellingham : Le top 10 des joueurs les mieux payés au monde !

C’est devenu un rituel : chaque année, le prestigieux magazine Forbes dévoile le classement des footballeurs les mieux payés de la planète. Et, sans surprise, Cristiano Ronaldo reste le roi incontesté du business footballistique mondial.

Ronaldo, une machine à millions

À 40 ans, le Portugais ne semble pas prêt à céder son trône. Entre son salaire colossal à Al-Nassr, ses contrats de sponsoring XXL et ses multiples entreprises personnelles, CR7 a amassé 239 millions d’euros en 2025. Une somme vertigineuse qui le place très loin devant tous ses concurrents.

Messi et Benzema complètent le podium

Son éternel rival Lionel Messi, désormais star de l’Inter Miami, suit à bonne distance avec 111 M€, tandis que Karim Benzema, exilé à Al-Ittihad, complète le podium avec 89 M€. Trois légendes, trois fortunes, et un trio qui prouve que le Moyen-Orient et les États-Unis continuent de séduire les stars du ballon rond.

Mbappé, le patron européen

Quatrième de ce classement, Kylian Mbappé s’impose comme le footballeur le mieux payé d’Europe. Avec 81 M€ glanés en 2025, le nouveau joueur du Real Madrid reste une véritable marque à lui seul entre ses primes, ses sponsors premium et son image mondiale, KM10 continue d’élargir son empire.

La relève est déjà là

Derrière lui, Erling Haaland (68 M€) et Vinicius Jr (51 M€) confirment leur statut de jeunes stars mondiales. Mais le plus impressionnant reste sans doute Lamine Yamal : à seulement 19 ans, le prodige du FC Barcelone entre déjà dans le Top 10 mondial avec 37 M€. Une ascension fulgurante pour celui que beaucoup voient comme le futur visage du football mondial.

Le Top 10 Forbes 2025

1️⃣ Cristiano Ronaldo (Portugal / Al-Nassr) — 239 M€

2️⃣ Lionel Messi (Argentine / Inter Miami) — 111 M€

3️⃣ Karim Benzema (France / Al-Ittihad) — 89 M€

4️⃣ Kylian Mbappé (France / Real Madrid) — 81 M€

5️⃣ Erling Haaland (Norvège / Manchester City) — 68 M€

6️⃣ Vinicius Jr (Brésil / Real Madrid) — 51 M€

7️⃣ Mohamed Salah (Égypte / Liverpool) — 47 M€

8️⃣ Sadio Mané (Sénégal / Al-Nassr) — 46 M€

9️⃣ Jude Bellingham (Angleterre / Real Madrid) — 38 M€

🔟 Lamine Yamal (Espagne / FC Barcelone) — 37 M€