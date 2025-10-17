Stade Rennais : Habib Beye sort du silence et balance sur les rumeurs de vestiaire !
Le Barça dans la tempête judiciaire : l’affaire Griezmann menace le prochain mercato !

Le Barça dans la tempête judiciaire : l’affaire Griezmann menace le prochain mercato !
Louis Chrestian
17 octobre 2025

Nouveau tremblement de terre en Catalogne ! Selon les informations venues d’Espagne, le FC Barcelone est officiellement accusé de deux délits dans le cadre du transfert d’Antoine Griezmann depuis l’Atlético de Madrid en 2019.
Le juge d’instruction chargé de l’affaire évoque des soupçons d’administration déloyale et de faux, concernant une prime de 15 millions d’euros versée au club madrilène dans des conditions pour le moins troubles.

Une prime suspecte de 15 M€

Cette somme, versée après le transfert du champion du monde, aurait servi à éviter une plainte de l’Atlético devant la FIFA.
Le club madrilène soupçonnait à l’époque le Barça d’avoir négocié illégalement avec Griezmann alors que celui-ci était encore sous contrat à Madrid. Pour étouffer l’affaire, les dirigeants catalans auraient accepté de verser discrètement 15 millions d’euros, en dehors du cadre officiel du transfert.

Problème : selon le juge, cette opération pourrait constituer une dissimulation financière volontaire, réalisée dans le but de masquer une faute de gestion interne.

Deux délits potentiels : “administration déloyale” et “faux”

Le parquet soupçonne donc le FC Barcelone d’avoir abusé de ses pouvoirs de direction et falsifié des documents pour régulariser la transaction a posteriori.
En d’autres termes, la justice espagnole estime que le Barça aurait manipulé ses propres comptes pour dissimuler la véritable nature de cette prime, qui n’aurait jamais dû être payée selon les règles de transfert de la FIFA.

L’affaire pourrait rapidement prendre de l’ampleur, d’autant que le juge a demandé l’accès à toutes les communications internes liées au transfert de Griezmann… C’est une affaire qui pourrait potentiellement impacter les futurs mercato du Barça en fonction des sanctions…

