Barça : L’atlético Madrid veut un top player du Barça !

C’est une rumeur qui fait déjà trembler l’Europe ! Selon plusieurs sources proches du dossier, l’Atlético de Madrid surveille de très près la situation de Robert Lewandowski, dont l’avenir au FC Barcelone reste incertain.

Un coup à la Luis Suárez ?

Le club madrilène rêve de rééditer le coup parfait de 2020, lorsqu’il avait récupéré Luis Suárez libre après son départ du Barça… avant de remporter la Liga quelques mois plus tard.

Cette fois, les Colchoneros espèrent convaincre Lewandowski de les rejoindre gratuitement l’été prochain, profitant d’une possible ouverture dans son contrat avec le club catalan.

L’Atlético veut un vrai tueur

À 37 ans, Robert Lewandowski reste une machine à marquer, et Diego Simeone verrait en lui le profil idéal pour guider une attaque en quête d’expérience et d’efficacité.

Un dossier à suivre de très près

Rien n’est encore fait, mais les premiers signaux sont réels. Si le Barça ne prolonge pas son buteur polonais, Madrid pourrait sauter sur l’occasion pour lui offrir une dernière danse en Liga… cette fois sous les couleurs rojiblancas.

👉 Après Suárez, et si Lewandowski était le nouveau coup de génie de Simeone ?