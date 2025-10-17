Interrogé sur la rumeur concernant Lamine Yamal et un supposé retard à l’entraînement juste avant la rencontre face au PSG, Hansi Flick a répondu clairement.

Titulaire avec le FC Barcelone face au PSG en Ligue des Champions malgré une gêne à l’aine, Lamine Yamal a rendu une copie discrète. Mais selon plusieurs médias espagnols, dont AS et Cadena SER, il n’aurait pas dû débuter la rencontre. Ces sources affirment que le joueur aurait été en retard à la causerie d’avant-match — un écart de conduite qui, d’ordinaire, aurait entraîné une sanction disciplinaire et une place sur le banc.

Face à la multiplication de ces rumeurs, Hansi Flick a tenu à remettre les pendules à l’heure. L’entraîneur allemand, visiblement partagé entre ironie et irritation, a répondu sans détour : « Désolé pour mon vocabulaire, mais ce sont vraiment des conneries. J’aimerais savoir d’où vient cette rumeur », a-t-il lancé devant les médias, balayant d’un revers de main les accusations venues d’Espagne.

« Si quelqu’un a dit ça : il ment »

Le coach du Barça a également tenu à défendre la relation de confiance qu’il entretient avec sa direction sportive, notamment avec Deco, souvent cité dans les spéculations. « Depuis mon arrivée dans ce club, je n’ai jamais eu un problème avec Deco (le directeur sportif) et je le remercie pour sa défense de notre travail. Nous avons une relation de confiance et il ne m’aurait jamais demandé ça, donc ce sont des conneries », a-t-il insisté, avant de conclure : « Je n’ai rien à cacher parce que c’est faux. Si quelqu’un a dit ça : il ment. »

Hansi Flick a donc choisi de mettre fin à toute ambiguïté : pour lui, ni retard, ni ingérence, ni passe-droit. Seulement une rumeur de plus autour d’un Barça sous tension avec deux défaites de suite.