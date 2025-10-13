Le vestiaire du FC Barcelone est sous pression depuis le début de la saison car Hansi Flick n’accepte aucun relâchement. Et il est appuyé par son directeur sportif, Deco, qui a connu cela durant sa carrière.

C’est confirmé, le FC Barcelone est secoué par de grosses tensions depuis le début de la saison ! En cause, un relâchement au sein du vestiaire que ne supporte pas Hansi Flick. L’entraîneur allemand veut que ses joueurs soient aussi investis que la saison dernière et il n’hésite pas à les reprendre de volée dès que les choses ne se passent pas comme il l’entend. Depuis le début de la saison, il en est déjà à deux sorties médiatiques contre son équipe.

Deco a déjà vécu un relâchement, en 2006-07 et il ne veut pas le revivre

Selon AS, Lamine Yamal ferait partie des joueurs visés, de même que d’autres jeunes comme Pau Cubarsi ou Fermin Lopez. Tous ceux qui manquent d’expérience au très haut niveau se seraient un peu relâchés après la magnifique saison passée. Yamal a ainsi eu droit à une soufflante de Flick après le match contre le PSG pour ne pas avoir respecté ses consignes sur le marquage de Nuno Mendes. AS rappelle que cette exigence débordante de l’Allemand lui a valu de tenir à peine deux ans en sélection comme avec le Bayern. Pas sûr, effectivement, que le vestiaire barcelonais accepte de se faire recadrer à intervalles réguliers…

En tout cas, Deco est derrière son entraîneur. AS explique que durant sa carrière de jouer, l’ancien milieu a vu le Barça se désagréger après une saison royale (2005-06, avec notamment une victoire en C1) parce que le vestiaire s’était montré moins professionnel. Il ne veut pas revivre ça, ce qui explique que lui aussi ait dit dans les médias que « si les joueurs pensent que le talent sans le travail suffit, ils se trompent ». C’est vraiment tendu au Barça !