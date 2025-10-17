FC Barcelone : Lamine Yamal prend une décision très controversée pour son futur
FC Barcelone : Lamine Yamal prend une décision très controversée pour son futur
William Tertrin
17 octobre 2025

Lamine Yamal a pris une décision assez surprenante pour gérer la suite de sa carrière.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, devient déjà un véritable phénomène mondial. Mais derrière les sourires et les applaudissements des fans, le jeune attaquant a pris une décision qui suscite déjà la controverse : il ne signera plus d’autographes pour le public.

Selon Mundo Deportivo, cette décision s’inscrit dans une stratégie réfléchie autour de sa valeur commerciale. En effet, déjà ambassadeur de marques prestigieuses comme Adidas, Beats, Powerade ou Oppo, Yamal souhaite centraliser la distribution de ses autographes via une plateforme spécialisée dans le merchandising sportif. L’idée est simple : réduire la disponibilité de sa signature pour en augmenter l’exclusivité et la valeur sur le marché.

Le FC Barcelone comprend cette décision

Cette décision a surpris de nombreux fans qui voyaient jusqu’ici le jeune joueur signer spontanément des maillots. Mais les responsables de ses contrats publicitaires assurent que cette démarche est essentielle pour protéger l’avenir commercial de Lamine. Le club, de son côté, a exprimé sa compréhension, précisant qu’il négocie un nombre limité de signatures pour honorer ses engagements institutionnels.

Malgré la controverse, Lamine Yamal reste pleinement engagé sur le terrain et continue de s’affirmer comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial. Son image dépasse déjà le cadre sportif, et son choix pourrait bien définir les standards de la prochaine génération de footballeurs stars.

