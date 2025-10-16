C’est désormais officiel : Nicki Nicole et Lamine Yamal ne se cachent plus. Le jeune couple, qui faisait déjà parler de lui sur les réseaux sociaux et dans les coulisses du FC Barcelone, a été aperçu ensemble après un entraînement du club catalan, confirmant leur relation aux yeux de tous.

La scène, simple mais pleine de complicité, a été immortalisée par les caméras et les photographes : Nicki Nicole prenant Lamine Yamal sous son aile à la sortie de l’entraînement, dans sa voiture, un geste tendre qui en dit long sur l’intimité retrouvée du duo. Plus de rumeurs, plus de demi-mots : le couple assume désormais pleinement sa relation, et ce en plein jour, sans craindre les regards indiscrets.

Lamine Yamal, jeune prodige du Barça, avait déjà fait tourner les têtes sur le terrain, mais c’est désormais hors du terrain qu’il fait sensation. Quant à Nicki Nicole, star de la musique latino, elle semble épanouie à ses côtés, et n’hésite pas à montrer son soutien au talentueux ailier espagnol.

Les fans n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux : entre félicitations, émoticônes cœur et commentaires admiratifs, l’annonce tacite de leur couple a déjà créé l’événement. Pour certains, il s’agit de l’un des couples les plus prometteurs du moment. Pour d’autres, cette idylle risque d’éloigner Yamal du football…