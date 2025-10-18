Revenu d’une grave blessure après neuf mois sans jouer, Martin Terrier, ancien attaquant du Stade Rennais qui évolue désormais à Leverkusen, devrait affronter le PSG mardi en Champions League.

Si tout roule pour le PSG en Champions League, après un carton sur l’Atalanta Bergame (4-0) et un succès marquant à Barcelone (2-1), les choses sont plus compliquées en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique viennent d’enchaîner deux résultats nuls, à Lille (1-1) et contre Strasbourg (3-3). De quoi insinuer le doute dans leur esprit avant le déplacement à Leverkusen pour y affronter le Bayer mardi ? Pas sûr tant le champion d’Europe semble avoir confiance en ses moyens. Surtout qu’il récupère petit à petit ses blessés.

Terrier revient et marque

Le Bayer aussi. Ce samedi, le club de la Ruhr jouait à Mayence (4-3). A la 79e minute, Martin Terrier a fait son entrée en jeu, neuf mois jour pour jour après son dernier match. L’ancien Rennais s’était blessé au tendon d’Achille. Huit minutes après son entrée en jeu, il a inscrit le quatrième but des siens, avec beaucoup de chance car il a manqué sa volée, le ballon est resté dans ses pieds, ce qui lui a permis de marquer. Mais qu’importe, l’essentiel est qu’après une aussi longue absence, il a rejoué et retrouvé le chemin des filets.

Martin Terrier ne devrait pas être titulaire contre le PSG mardi soir mais il pourrait entrer en fin de partie. Durant sa carrière, il a marqué deux fois contre le club de la capitale, en 2019-20, quand il jouait avec l’Olympique Lyonnais.