Tous les deux blessés ces dernières semaines, Ousmane Dembélé et Marquinhos devraient figurer dans le groupe du PSG qui se déplacera à Leverkusen mardi en Champions League.

Enfin ! Blessé depuis le 5 septembre et le déplacement de l’équipe de France en Pologne pour y défier l’Ukraine (2-0) dans les éliminatoires de la Coupe du monde, Ousmane Dembélé va faire son retour au jeu ! Selon Le Parisien, l’attaquant a de très grandes chances de figurer dans le groupe du PSG qui affrontera le Bayer à Leverkusen pour le compte de la 3e journée du tour de Ligue de la Champions League. Le quotidien régional rappelle que cela fera un mois presque jour pour jour qu’il aura été élu Ballon d’Or et qu’il s’agit du bon moment pour étrenner son trophée.

Marquinhos va beaucoup mieux aussi

Selon L’Equipe, Marquinhos pourrait également être du voyage. Touché le 22 septembre lors de la défaite à Marseille (0-1), au cours de laquelle il avait marqué l’unique but de la partie, le défenseur central brésilien irait beaucoup mieux. Luis Enrique ne prendra aucun risque avec lui mais s’il voit que les sensations sont toujours bonnes, il l’emmènera avec le groupe en Allemagne.

Les joueurs et le staff du PSG s’envoleront demain matin pour l’Allemagne. Ils doivent s’entraîner en fin d’après-midi à la BayArena.