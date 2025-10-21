Le coach du Real Madrid a fait le point sur la situation de l’attaquant brésilien, qui en pincerait pour l’OM.

La situation d’Endrick au Real Madrid devient explosive. Selon la Cadena SER, le jeune attaquant brésilien a explosé de colère lors du match contre Getafe dimanche (0-1) au Colisée. Frustré de ne pas entrer en jeu en seconde période, il aurait exprimé son mécontentement en donnant un coup de pied dans une bouteille, un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui a forcément déplu à Xabi Alonso.

Face à cette tension, un départ en prêt dès le marché de janvier prend de plus en plus de relief. Dans son édition du jour, Marca confirme que le club espagnol serait ouvert à cette solution pour permettre au joueur de retrouver du temps de jeu et préserver sa progression.

Xabi Alonso promet du temps de jeu à Endrick

Et pour Endrick, la destination idéale serait déjà toute trouvée : l’Olympique de Marseille. Selon Don Balon, le Brésilien verrait l’OM comme le meilleur choix pour relancer sa carrière : le club phocéen lui garantirait une place de titulaire.

Plusieurs autres clubs sont à l’affût mais du côté du Real, il n’est pas encore question de valider un départ de la pépite. « Nous n’en sommes pas là pour le moment, a glissé Xabi Alonso ce mardi en conférence de presse à la veille du match contre la Juventus en C1. Ce n’est pas le moment de parler des transferts. La concurrence est intense. Il faut être prêt pour chaque match. Endrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. Ils vont entrer en jeu et il faut être prêt. C’est l’élite et nous avons besoin de beaucoup de bons joueurs ». Pour rappel, Endrick n’a pas encore joué la moindre minute cette saison.