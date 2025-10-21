Stade Rennais : pourquoi Thiago Motta se pose en favori pour remplacer Habib Beye
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid Mercato : Endrick tenté par l’OM, Xabi Alonso calme le jeu

Real Madrid Mercato : Endrick tenté par l’OM, Xabi Alonso calme le jeu
Laurent Hess
21 octobre 2025

Le coach du Real Madrid a fait le point sur la situation de l’attaquant brésilien, qui en pincerait pour l’OM.

La situation d’Endrick au Real Madrid devient explosive. Selon la Cadena SER, le jeune attaquant brésilien a explosé de colère lors du match contre Getafe dimanche (0-1) au Colisée. Frustré de ne pas entrer en jeu en seconde période, il aurait exprimé son mécontentement en donnant un coup de pied dans une bouteille, un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui a forcément déplu à Xabi Alonso.

Face à cette tension, un départ en prêt dès le marché de janvier prend de plus en plus de relief. Dans son édition du jour, Marca confirme que le club espagnol serait ouvert à cette solution pour permettre au joueur de retrouver du temps de jeu et préserver sa progression.

Xabi Alonso promet du temps de jeu à Endrick

Et pour Endrick, la destination idéale serait déjà toute trouvée : l’Olympique de Marseille. Selon Don Balon, le Brésilien verrait l’OM comme le meilleur choix pour relancer sa carrière : le club phocéen lui garantirait une place de titulaire.

Plusieurs autres clubs sont à l’affût mais du côté du Real, il n’est pas encore question de valider un départ de la pépite. « Nous n’en sommes pas là pour le moment, a glissé Xabi Alonso ce mardi en conférence de presse à la veille du match contre la Juventus en C1. Ce n’est pas le moment de parler des transferts. La concurrence est intense. Il faut être prêt pour chaque match. Endrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. Ils vont entrer en jeu et il faut être prêt. C’est l’élite et nous avons besoin de beaucoup de bons joueurs ». Pour rappel, Endrick n’a pas encore joué la moindre minute cette saison.

LigaMercatoOMReal Madrid
#A la une#DÉCLARATIONS#RUMEURS

Les plus lus

Thiago Motta
Ligue 1...

Stade Rennais : pourquoi Thiago Motta se pose en favori pour remplacer Habib Beye

Par Bastien Aubert
Ligue 1 : Paul Pogba (AS Monaco) va enfin entrer en scène !
AS Monaco...

Ligue 1 : Paul Pogba (AS Monaco) va enfin entrer en scène !

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : Endrick tenté par l’OM, Xabi Alonso calme le jeu
Liga...

Real Madrid Mercato : Endrick tenté par l’OM, Xabi Alonso calme le jeu

Par Laurent Hess
Pape Gueye (Villarreal)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur un milieu qui a fait polémique à l’OM

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a mis le doigt sur ce qui cloche chez les Verts, la suite s’annonce grandiose !

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique a trouvé le remplaçant d’Hakimi pour cet hiver, c’est une énorme surprise !

Par Bastien Aubert
FC Nantes : les Kita ont-ils fait le pire Mercato de toute la Ligue 1 ?
FC Nantes...

FC Nantes : les Kita ont-ils fait le pire Mercato de toute la Ligue 1 ?

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : Motta, Clément, Nancy… quel coach pour remplacer Habib Beye ?
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : Motta, Clément, Nancy… quel coach pour remplacer Habib Beye ?

Par Laurent Hess
Mason Greenwood (OM)
Mercato...

OM Mercato : le FC Barcelone a réveillé les clubs anglais pour Greenwood, panique à bord !

Par Bastien Aubert
Robert Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un club inattendu prêt à s’offrir Lewandowski ?

Par Laurent Hess
Hans Hateboer (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : Hateboer déjà aux oubliettes à l’OL !

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE : de l’électricité chez les Verts, un titulaire menacé ?

Par Bastien Aubert
Pol Lirola (OM)
Ligue des champions...

OM : surprise à l’entraînement, deux retours inattendus avant le Sporting !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : clash au Real Madrid, Endrick aurait déjà choisi Marseille !

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Daniel Riolo pousse fort pour Luis Castro, le couperet serait déjà tombé !

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Sage titille De Zerbi avant RC Lens – OM, Fati s’est déjà mis Pocognoli à dos !

Par Bastien Aubert
Thiago Motta
Ligue 1...

Stade Rennais : la piste Thiago Motta totalement relancée pour l’après Beye !  

Par Bastien Aubert
Sandro Tonali (Newcastle)
Mercato...

PSG Mercato : 60 M€ claqués pour recruter un joueur à scandale ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : double bonne nouvelle pour les Verts avant Annecy ! 

Par Bastien Aubert
L'OM au complet
Ligue des champions...

OM : première fuite sur le onze face au Sporting, une surprise au milieu !

Par Bastien Aubert
L'attaquant du Real Madrid Endrick, sur le banc lors d'un match à Pampelune.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : malaise Endrick au Real, espoir ruiné pour le Barça au Mercato !

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un géant tombé du ciel pour remplacer Abline ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Habib Beye ! 

Par Bastien Aubert
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE : 14 minutes et premier coup d’éclat du Peuple Vert à Annecy ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet