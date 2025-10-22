Pour le troisième match de Champions League, sur la pelouse du Sporting Portugal, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a fait le choix de l’expérience.

Après une défaite prometteuse sur la pelouse du Real Madrid (1-2) et un carton sur l’Ajax (4-0) au Vélodrome, l’OM va-t-il continuer à montrer un visage séduisant, ce soir, sur la pelouse du Sporting Portugal ? On peut le croire au vu du onze aligné par Roberto De Zerbi. Comme attendu, Geronimo Rulli, au repos samedi contre Le Havre (6-2), est de nouveau titulaire. En revanche, l’entraîneur italien aligne une défense à cinq, avec Weah et Palmieri en piston. Et Vermeeren au milieu de terrain plutôt qu’O’Riley…

OM : Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson – Vermeeren Hojbjerg – Greenwood, Aubameyang, Paixao.