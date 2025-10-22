OM : le groupe de 20 joueurs pour le Sporting est tombé

Porté par sa démonstration face au Havre en Ligue 1 (6-2), l’Olympique de Marseille se déplace ce mercredi soir au Portugal pour y défier le Sporting, avec l’ambition de frapper un grand coup en Ligue des Champions (21h).

Roberto De Zerbi doit composer sans Amine Gouiri, blessé et déjà forfait pour la CAN, mais l’entraîneur marseillais peut s’appuyer sur un trio offensif en feu. Greenwood, Aubameyang et Paixão, étincelants face aux Havrais, seront de nouveau alignés pour tenter de faire trembler la défense portugaise.

Vermeeren est bien là

Dans l’entrejeu, Gomes, Højbjerg et Vermeeren et O’Riley sont bien présents. Derrière, la solidité sera le mot d’ordre. Pavard, Aguerd, Emerson et Weah devraient épauler le capitaine Leonardo Balerdi pour contenir la vivacité lisboète. Dans les buts, Rulli devrait avoir pour mission de garder ses filets inviolés. Kondogbia et Medina, toujours à l’infirmerie, manqueront encore à l’appel. Coup d’envoi à 21h !