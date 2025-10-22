Depuis la révélation que le Stade Rennais aurait coché le nom de Laurent Blanc pour succéder à Habib Beye, les supporters font savoir leur mécontentement.

Le nul contre Auxerre (2-2) dimanche a accéléré un peu plus la fin de l’aventure rennaise d’Habib Beye. Pour lui succéder, deux noms reviennent avec insistance : ceux de Laurent Blanc et Philippe Clement. Autant le Belge, qui a fait un bon passage à l’AS Monaco puis chez les Glasgow Rangers, semble faire l’unanimité, autant le champion du monde 98 arriverait escorté d’une vague de pessimisme !

Sa carrière d’entraîneur est en chute libre

Sur les réseaux sociaux, les supporters du Stade Rennais sont très nombreux à dire qu’à leurs yeux, Laurent Blanc est une fausse bonne idée. Car hormis sa période dorée à Bordeaux, qui a lancé sa carrière d’entraîneur, il a connu des résultats très mitigés avec l’équipe de France et surtout à Lyon et dans la péninsule arabique. La parenthèse parisienne ne compte pas vraiment puisque le dopage financier permettrait à n’importe quel entraîneur de remporter des titres avec un tel effectif. Depuis que sa route s’est séparée de celle de Jean-Louis Gasset, Blanc a vu son étoile d’entraîneur pâlir et cela inquiète les fans rennais, qui voudraient que leur club fasse preuve d’un peu de stabilité.

Mohamed Toubache-Ter a annoncé que ce sont les « gens appartenant aux forces obscures » qui rêvent de Laurent Blanc. Donc pas forcément les personnes dont il faut suivre les conseils…