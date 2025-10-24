C’est une bombe lâchée depuis Barcelone ! Alors que le FC Barcelone tente toujours de réparer son image après le départ douloureux de Lionel Messi, de nouvelles révélations viennent tout relancer.

Selon Jordi Mestre, ancien vice-président du club, le clan Messi serait toujours “très, très en colère” contre Joan Laporta. Et la rupture entre les deux hommes serait bien plus profonde qu’on ne le pensait…

“Messi et sa famille sont très en colère contre Laporta”

Dans une interview accordée à Sports360, Jordi Mestre, proche de l’ancien président Bartomeu, a brisé le silence. Et ses mots sont sans détour :

“Je sais, par des tiers, que Leo Messi et sa famille sont très, très en colère contre Laporta. Très en colère.”

Une phrase qui fait l’effet d’un uppercut en Catalogne.

Alors que Laporta n’a jamais caché vouloir “réparer” la relation avec la légende argentine, les faits semblent bien différents en coulisses.

Le fameux “barbecue” qui a mis le feu aux poudres

Tout remonte à cette période houleuse, en pleine pandémie de Covid-19. Selon Mestre, les critiques de Laporta autour d’un barbecue organisé par Messi auraient profondément blessé le joueur et son entourage.

“Ce qu’il a dit sur le barbecue… nous l’avons déjà vu. Maintenant, je ne sais pas ce qu’ils ont en tête, mais Leo et sa famille ne l’ont toujours pas digéré.”

À l’époque, Laporta avait laissé entendre que Messi ne respectait pas certaines règles internes au club. Une déclaration jugée injuste et humiliante par le clan de l’Argentin, déjà ébranlé par les tensions liées à son départ.

“Ce qu’il a donné au Barça est colossal”

Mestre n’a pas manqué de rappeler l’impact monumental de Messi sur le club catalan :

“Ce qu’il nous a donné est impressionnant, pas seulement sportivement mais aussi économiquement. Les tournées avec Messi et sans Messi n’avaient rien à voir. Oui, il gagnait bien, mais il rapportait encore plus.” Et de préciser : “Des stars mondiales venaient au Barça pour jouer avec lui. Il était l’aimant du club.”

Laporta, coupable idéal ?

Pour beaucoup d’observateurs, Joan Laporta aurait mal géré le dossier Messi lors de son retour à la présidence. Promesses non tenues, communication maladroite, départ brutal… autant d’éléments qui ont terni une relation pourtant historique.

Depuis, les deux camps ne se sont jamais réellement réconciliés.

Et malgré les tentatives du président pour organiser un hommage grandiose, le silence du joueur et de sa famille laisse penser que les blessures sont toujours ouvertes...