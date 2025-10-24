Tout est parti d’un simple live Twitch entre Lamine Yamal et le streamer espagnol Ibai. Lamine Yamal a affirmé que le Real Madrid volait des matchs et se plaignait toujours. Avec le Clasico qui approche, nous reprenons les mots de Lamine Yamal pour créer un débat.

« Parler de vol, cela paraît excessif »

Soyons clairs : le Real Madrid profite parfois de circonstances favorables, c’est indéniable.

Mais parler de vol paraît excessif.

Le club exerce une pression naturelle sur les arbitres, par son prestige, son histoire et les grands joueurs qui composent ce club

Dans un stade comme le Bernabéu, chaque décision devient un poids psychologique. En somme, le Real n’est pas un “voleur”, mais plutôt un club qui sait forcer le destin.

Et c’est peut-être ça, sa plus grande force : faire croire au miracle… jusqu’à ce que les autres y croient aussi.



Louis CHRESTIAN

« Lamine Yamal a frappé fort »

« Non, le Real Madrid n’est pas un club de voleur. L’accusation de “voler des matchs” est beaucoup trop simpliste et ne reflète pas la réalité. Je trouve au contraire qu’il y a beaucoup de polémiques arbitrales autour du Real, parfois à raison, mais aussi à tort. Son poids historique et médiatique peut influencer, directement ou indirectement, certaines décisions.

Dans un stade comme le Bernabéu, la pression sur les arbitres est réelle, mais on ne peut en aucun cas parler de vol. Le Real sait s’imposer mentalement et créer un environnement où ses adversaires doutent et hésitent. C’est cette capacité à peser sur le jeu et sur le contexte qui fait sa force, pas des manœuvres malhonnêtes. L’étiquette de “voleur” ne tient donc pas, et est assez fort comme terme. Lamine Yamal a frappé fort, et devra maintenant assumer sur le terrain dimanche… ».

William TERTRIN