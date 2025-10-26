RC Lens – OM : De Zerbi enrage, Pavard fait son mea culpa
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens – OM : De Zerbi enrage, Pavard fait son mea culpa

Roberto De Zerbi (OM)
Fabien Chorlet
26 octobre 2025

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a eu du mal à accepter la défaite des siens à Lens (2-1).

Déjà battu ce mercredi en Ligue des Champions par le Sporting Portugal (2-1), l’Olympique de Marseille a enchaîné ce samedi un deuxième revers consécutif, perdant le choc de la neuvième journée de Ligue 1 contre le RC Lens (2-1). Tout avait pourtant bien commencé pour les Phocéens après l’ouverture du score de Mason Greenwood (17e). Mais les Sang et Or ont renversé le match grâce à un but sur pénalty d’Osdonne Edouard (23e s.p) et un but contre son camp de Benjamin Pavard (53e csc).

La réaction de De Zerbi

Malgré la défaite, Roberto De Zerbi a salué la performance des siens, estimant que son équipe a été meilleure que son adversaire du soir. « Il y a beaucoup de fois où le résultat conditionne l’analyse. Moi, je suis content de ce qu’a fait mon équipe. C’est clair que quand tu encaisses deux buts, après le CSC de Pavard, face à une équipe aussi physique et fermée, c’est difficile. On manque un peu de fraîcheur parce qu’on joue beaucoup de matchs. Nous devons garder l’équilibre, analyser avec calme. Si nous jouons tout le championnat comme la première mi-temps à Lisbonne, ou comme aujourd’hui, nous ferons une grande saison, même au-delà de ce que j’imaginais au début. Les matchs peuvent se perdre de deux manières : soit parce que l’adversaire est meilleur, soit sur des détails. À Lisbonne comme ici à Lens, nous repartons sans point alors que nous avons été meilleurs dans le jeu et dans l’intensité. Malheureusement, le résultat influence toujours un peu l’analyse, mais je reste satisfait de la prestation », a confié le technicien italien, pas inquiet par ces deux revers de rang.

« Vous n’êtes donc pas inquiet ? Non. Je n’ai jamais vu l’équipe dans le dur ou en difficulté ce (samedi) soir. L’an dernier, on avait remporté le match sans le mériter ici (3-1, le 23 novembre 2024), car Lens avait effectué une superbe première période contre nous. Cette fois, cela a été un peu l’inverse. »

Pavard demande pardon

Auteur d’une piètre prestation avec un but contre contre son camp et la faute commise sur le pénalty accordé à Lens, Benjamin Pavard a posté un message sur ses réseaux sociaux pour présenter ses excuses et prendre l’entière responsabilité de cette défaite. « Supporters marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable, et ce soir je ne l’ai pas été. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien, même dans les moments difficiles. Nous allons nous relever ensemble », a écrit le défenseur central marseillais en story de son compte Instagram, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final.

Ligue 1OMRC Lens
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal provoque encore le Real Madrid avant le Clasico

Par Fabien Chorlet
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

RC Lens – OM : De Zerbi enrage, Pavard fait son mea culpa

Par Fabien Chorlet
Jules Mouton (ASSE)
ASSE...

ASSE : les Verts ont aussi perdu un derby face à l’OL ce week-end

Par Fabien Chorlet
Stade Rennais : trois bonnes raisons de remplacer Beye par Clement
Ligue 1...

Stade Rennais : trois bonnes raisons de remplacer Beye par Clement

Par Fabien Chorlet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : les mots très forts d’Horneland après la déroute à Annecy

Par Fabien Chorlet
Florian Thauvin au duel avec Mason Greenwood lors de RC Lens - OM
Ligue 1...

RC Lens – OM : Marseille tombe à Lens, les notes du match

Par Fabien Chorlet
Les Verts ont sombré à Annecy
ASSE...

ASSE : explication de texte entre les joueurs et les supporters après Annecy !

Par Fabien Chorlet
Les Verts ont vu rouge à Annecy...
ASSE...

ASSE : à dix, les Verts coulent à Annecy, les notes ligériennes

Par Alexandre Corboz
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – OM : Thauvin réagit à ses retrouvailles avec Marseille

Par Fabien Chorlet
Dante (OGC Nice)
Ligue 1...

Stade Rennais : pluie de bonnes nouvelles avant l’OGC Nice

Par Fabien Chorlet
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

RC Lens – OM : les compos de Sage et De Zerbi sont tombées !

Par Fabien Chorlet
Paulo Fonseca
Ligue 1...

OL – RC Strasbourg : le groupe de Fonseca avec une grande première

Par Fabien Chorlet
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG : Chevalier répond aux critiques et fait une promesse osée

Par Fabien Chorlet
Luis Enrique durant Brest - PSG
Ligue 1...

Brest – PSG : la réaction de Luis Enrique

Par Fabien Chorlet
Eirik Horneland
ASSE...

Annecy – ASSE : la compo d’Horneland est connue !

Par Fabien Chorlet
La joie d'Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

Brest – PSG : les enseignements de la victoire parisienne

Par Fabien Chorlet
Florian Thauvin est-il une légende de l’OM ?
Ligue 1...

Florian Thauvin est-il une légende de l’OM ?

Par William Tertrin
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : le groupe de Flick pour le Clasico face au Real Madrid

Par Fabien Chorlet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland remet en place ses stars avant Annecy

Par Fabien Chorlet
Luis Castro (FC Nantes) aux côtés de ses joueurs
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro dégonfle déjà la tête de ses joueurs après le Paris FC

Par Fabien Chorlet
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye viré après Nice, une tendance se dégage

Par Fabien Chorlet
Luis Enrique
Ligue 1...

Brest – PSG : la compo de Luis Enrique est tombée !

Par Fabien Chorlet
RC Lens : un remplaçant lensois va vivre un moment spécial contre l’OM
Ligue 1...

RC Lens : un remplaçant lensois va vivre un moment spécial contre l’OM

Par William Tertrin
Xabi Alonso (Real Madrid)
FC Barcelone...

Real Madrid : Xabi Alonso répond à Yamal et dévoile son groupe pour le Clasico

Par Fabien Chorlet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet