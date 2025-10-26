L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a eu du mal à accepter la défaite des siens à Lens (2-1).

Déjà battu ce mercredi en Ligue des Champions par le Sporting Portugal (2-1), l’Olympique de Marseille a enchaîné ce samedi un deuxième revers consécutif, perdant le choc de la neuvième journée de Ligue 1 contre le RC Lens (2-1). Tout avait pourtant bien commencé pour les Phocéens après l’ouverture du score de Mason Greenwood (17e). Mais les Sang et Or ont renversé le match grâce à un but sur pénalty d’Osdonne Edouard (23e s.p) et un but contre son camp de Benjamin Pavard (53e csc).

La réaction de De Zerbi

Malgré la défaite, Roberto De Zerbi a salué la performance des siens, estimant que son équipe a été meilleure que son adversaire du soir. « Il y a beaucoup de fois où le résultat conditionne l’analyse. Moi, je suis content de ce qu’a fait mon équipe. C’est clair que quand tu encaisses deux buts, après le CSC de Pavard, face à une équipe aussi physique et fermée, c’est difficile. On manque un peu de fraîcheur parce qu’on joue beaucoup de matchs. Nous devons garder l’équilibre, analyser avec calme. Si nous jouons tout le championnat comme la première mi-temps à Lisbonne, ou comme aujourd’hui, nous ferons une grande saison, même au-delà de ce que j’imaginais au début. Les matchs peuvent se perdre de deux manières : soit parce que l’adversaire est meilleur, soit sur des détails. À Lisbonne comme ici à Lens, nous repartons sans point alors que nous avons été meilleurs dans le jeu et dans l’intensité. Malheureusement, le résultat influence toujours un peu l’analyse, mais je reste satisfait de la prestation », a confié le technicien italien, pas inquiet par ces deux revers de rang.

« Vous n’êtes donc pas inquiet ? Non. Je n’ai jamais vu l’équipe dans le dur ou en difficulté ce (samedi) soir. L’an dernier, on avait remporté le match sans le mériter ici (3-1, le 23 novembre 2024), car Lens avait effectué une superbe première période contre nous. Cette fois, cela a été un peu l’inverse. »

Pavard demande pardon

Auteur d’une piètre prestation avec un but contre contre son camp et la faute commise sur le pénalty accordé à Lens, Benjamin Pavard a posté un message sur ses réseaux sociaux pour présenter ses excuses et prendre l’entière responsabilité de cette défaite. « Supporters marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable, et ce soir je ne l’ai pas été. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien, même dans les moments difficiles. Nous allons nous relever ensemble », a écrit le défenseur central marseillais en story de son compte Instagram, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final.