ASSE Mercato : la priorité d’Horneland pour cet hiver a fuité 
Revue de presse : Beye fait une crasse aux supporters rennais, un nouveau cador de L1 à Lens

Pierre Sage (RC Lens)
Bastien Aubert
28 octobre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Beye a snobé les supporters après Nice

Si plusieurs joueurs du Stade Rennais sont allés échanger avec les supporters du Rozhon Park après la défaite contre l’OGC Nice ce dimanche (1-2), Mohamed Toubache-Ter nous apprens qu’Habib Beye n’a pas jugé bon de les suivre dans leur démarche ! « Le coach du Stade Rennais ne voulait pas que ses joueurs aillent voir les supporters estimant n’avoir aucun compte à rendre. (Les joueurs étaient surpris de la position du coach). Le DG, favorable à ce que les joueurs aillent voir les supporters », glisse-t-il sur X. 

Girondins de Bordeaux : fin de carrière pour Krychowiak

Grzegorz Krychowiak a décidé de mettre fin à sa carrière. Il l’a annoncé hier : « J’accepte ma carrière telle qu’elle était : avec des moments pleins de joie et de réussite, mais aussi avec les moments difficiles qui m’ont beaucoup appris. » À 35 ans, le milieu était sans contrat depuis la fin de son bail avec le club chypriote d’Anorthosis cet été. Formé à Bordeaux, il a joué à Reims, Nantes et au PSG, séquence française entrecoupée de deux saisons au Séville FC durant lesquelles il a remporté la Ligue Europa (2015, 2016). Il a aussi évolué en Angleterre, Russie, Grèce, Arabie saoudite et donc à Chypre.

LOSC : un buteur ivoirien dans le viseur 

Le LOSC cible un nouvel attaquant au mercato… du côté de la Volcan Junior Académie. Selon les informations de Africa Foot, les pensionnaires du Stade Pierre Mauroy veulent en effet tenter leur chance dans le dossier Mohamed Sylla. Il s’agit d’un attaquant ivoirien, considéré comme l’un des plus prometteurs du football de son pays. Mais avant de lui proposer un contrat pro, les Dogues voudraient le mettre à l’essai pour en savoir plus sur son réel potentiel et sa faculté à s’adapter au football européen. Le Havre serait également sur les rangs.

RC Strasbourg : l’AC Milan débarque sur Panichelli

Joaquín Panichelli marche sur l’eau cette saison et ses excellentes prestations sous le maillot du RC Strasbourg attirent l’attention de grands clubs européens. Après l’Atlético Madrid, Tuttosport nous apprend que l’AC Milan pourrait tenter sa chance pour le recruter dès cet hiver ! Encore sous contrat avec le Racing jusqu’en juin 2030, Panichelli est pour le moment estimé à un peu plus de 10 millions d’euros. Mais ses récentes prestations pourraient faire grimper les enchères. 

RC Lens : Capitaine, un cador salivé par toute la L1

Si le RC Lens est loué à juste titre pour son dernier mercato réussi, un homme arrivé ces derniers mois a transfiguré l’équipe artésienne : Pierre Capitaine, spécialiste des coups de pied arrêtés. Le Racing, qui a marqué six fois sur corner il y a deux saisons, huit l’an passé, en est déjà à six en neuf journées sur cet exercice (comme Chelsea). Seul Arsenal fait mieux dans les Championnats du top 5 européen (7), mais le Racing est plus efficace (un but tous les 9,2 corners, contre 9,6 pour les Gunners) !

«  Son travail est une vraie valeur ajoutée,souligne Adrien Thomasson dans L’Équipe. Je sais quelle zone viser, et j’ai toujours deux ou trois autres possibilités. À l’entraînement, ce n’est pas si énorme, je dirais quinze à vingt minutes. C’est surtout mental : je me prépare à être dans la situation de tirer un corner ou un coup franc. Que ce soit dans la semaine ou le matin du match.  »

