Malgré un Clasico brillamment remporté par le Real Madrid devant le FC Barcelone (2-1), le torchon brûle entre Vinicius Junior et Xabi Alonso. Faut-il s’en inquiéter ? La rédaction de But Football Club en débat.

« Mbappé aussi a les clés de l’équation »

« La trajectoire de Vinicius Junior au Real Madrid est sinueuse. Joueur phare de la Maison Blanche avant son non sacre au Ballon d’Or en 2024 puis relégué derrière la star Kylian Mbappé, l’ailier brésilien a toutefois repris sa marche en avant depuis peu cette saison. Sur le terrain, il a gagné ses galons de titulaire mais le courant semble du mal à passer avec Xabi Alonso. L’entraîneur du Real Madrid le sacrifie trop souvent à son goût en plein match et Vinicius a développé une sorte de « victimisation » qui peut parfois se comprendre. Selon moi, la solution de cette équation épineuse se trouve à plusieurs niveaux.

Tout d’abord, Xabi Alonso et Vini doivent avoir une franche discussion en tête-à-tête pour bien comprendre tous les enjeux de leur cohabitation. Ensuite, Mbappé peut aussi tirer les marrons du feu en laissant son coéquipier brésilien reprendre le lead en attaque, ce qu’il semble d’ailleurs faire lors des derniers matches. Enfin, l’intéressé lui-même doit donner tort à son coach de le remplacer et accentuer son travail dans le repli défensif. Depuis quelque temps, le crack de 25 ans semble sur la bonne voie mais son côté volcanique et provocateur reprend trop souvent le dessus. On l’a vu lors du Clasico, il a explosé… Si tout est géré en bonne intelligence, Vinicius et le Real Madrid devraient poursuivre leur histoire d’amour. Dans le cas contraire, le divorce sera consommé et un départ inéluctable en 2026 même si ce n’est évidemment pas le vœu de tous. »

Bastien AUBERT

« Vinicius est tout seul contre lui-même »

« Oui, la situation entre Vinicius et Xabi Alonso mérite clairement une inquiétude. Le Clasico a mis en lumière les tensions persistantes entre l’ailier brésilien et son entraîneur. Vini ne cache plus sa frustration et ses mots sont révélateurs. Il a quand même lâché : « Je vais quitter l’équipe, mieux vaut que je parte ». Tu ne peux pas dire ce genre de choses même s’il méritait certainement de rester plus longtemps sur la pelouse.

Une déclaration qui montre que le joueur ressent un profond désaccord avec les choix tactiques et son rôle au sein du Real Madrid. Même si son talent est indéniable, son tempérament explosif et son sentiment de mise à l’écart peuvent devenir un véritable problème pour la cohésion de l’équipe. Si aucun dialogue constructif n’est rapidement engagé avec Alonso, la situation pourrait se détériorer, rendant inévitable un départ prématuré, alors que l’Arabie saoudite s’est montrée insistante ces derniers mois. Mais malheureusement, j’ai bien peur que, peu importe le coach, le comportement de Vinicius ne change pas. Dans ce genre de conflits, j’ai bien l’impression que le Brésilien est tout seul contre lui-même ».

William TERTRIN