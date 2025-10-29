Real Madrid : quel avenir pour Vinicius avec Xabi Alonso ?
RC Lens : Riolo fait des révélations croustillantes sur Thauvin et le vestaire des Sang et Or

Florian Thauvin lors de RC Lens - OM
Bastien Aubert
29 octobre 2025

Daniel Riolo a levé le voile sur les coulisses du RC Lens. Selon le journaliste de RMC Sport, un discours marquant de Will Still après un match de pré-saison aurait soudé le groupe…

Daniel Riolo a livré des confidences sur le vestiaire du RC Lens. Selon lui, la force des Sang et Or ne repose pas uniquement sur leur jeu, mais aussi sur un état d’esprit retrouvé depuis la préparation estivale.

« Le discours qu’a tenu Sage après le match de pré-saison face à Rome a beaucoup marqué les joueurs », a révélé le polémiste sur RMC Sport. Ce moment charnière aurait insufflé une nouvelle mentalité dans le groupe, permettant aux Lensois de jouer libérés, sans la peur du résultat.

« Thauvin est absolument capital dans le vestiaire »

Mais ce même Riolo pointe aussi un autre facteur-clé dans la bonne marche du RC Lens cette saison : la présence de Florian Thauvin. L’ancien Marseillais, souvent cité pour son expérience, est devenu une véritable figure du vestiaire. « Thauvin est absolument capital dans le vestiaire », a insisté Riolo. Walid Acherchour a confirmé ces dires.

Entre leadership discret et influence positive sur les jeunes, Thauvin s’impose comme un relais essentiel pour le staff et un moteur pour l’équipe. De quoi expliquer la belle cohésion du groupe lensois, qui semble avoir retrouvé sa flamme des grandes soirées de Bollaert.

Ligue 1RC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

