RC Lens : Florian Thauvin continue de se faire dézinguer pour son attitude face à l’OM
La vérité éclate derrière le coup de pression du FC Barcelone à Lamine Yamal

William Tertrin
28 octobre 2025

Contrairement aux rumeurs selon lesquelles le FC Barcelone aurait demandé à Lamine Yamal d’annuler sa participation au stream d’AmineMaTue, la réalité est tout autre.

Malgré certaines annonces circulant sur les réseaux et dans la presse, le streamer français AmineMaTue n’avait pas prévu un stream en direct sur Twitch avec Lamine Yamal ce soir. Aux dernières nouvelles, cet événement aurait été annulé à la dernière minute sous la pression du FC Barcelone, laissant penser à un changement de programme inattendu.

Mais comme l’a indiqué Amine ce mardi soir, il y avait bien une vidéo tournée avec Yamal, ce qui ne signifiait pas du tout que l’ailier espagnol devait être présent sur sa chaîne Twitch.

En réalité, et selon El Chiringuito, le Barça a en fait demandé à Yamal d’annuler sa participation à un événement promotionnel pour une marque de téléphonie chinoise (OPPO), où il devait intervenir en tant qu’ambassadeur. Le Barça a jugé « trop tôt » cette exposition médiatique, deux jours après le Clasico houleux.

FC Barcelone
