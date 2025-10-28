Une interview de Lamine Yamal par le streamer français AmineMaTue, prévue ce mardi sur Twitch, a été annulée à la dernière minute sous la pression du FC Barcelone.

Ce qui devait être un moment inédit s’est transformé en désillusion. Le streamer français AmineMaTue s’apprêtait à créer l’événement en diffusant une interview exclusive de Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone. L’entretien, tourné il y a quelques jours, devait être révélé ce mardi soir sur Twitch. Mais, à la surprise générale, la diffusion a été annulée à la dernière minute.

D’après le média espagnol El Chiringuito, le FC Barcelone serait intervenu directement pour empêcher la publication de la vidéo. Le club catalan aurait demandé à Yamal de rester discret face aux récentes controverses qui entourent son image. Le joueur aurait lui-même contacté AmineMaTue pour lui demander de ne pas rendre public l’échange « pour le moment ». Malgré un teaser déjà diffusé et un live prévu à 19h, le créateur de contenu devrait donc s’exprimer sans pouvoir montrer cette rencontre tant attendue.

Lamine Yamal fait jaser en Espagne

De son côté, Jorge Mendes, l’agent de Lamine Yamal, aurait reçu pour mission de recadrer son jeune protégé. Le Barça s’inquiète du comportement de son joyau de 18 ans, devenu en quelques mois une véritable star médiatique. Ses publications sur les réseaux sociaux, ses apparitions publiques jugées provocatrices et ses escapades estivales ont suscité de nombreuses critiques dans la péninsule ibérique. Ces derniers jours, ce sont surtout ses propos sur le Real Madrid et son match médiocre lors du Clasico qui ont fait jaser.

Le FC Barcelone espère désormais que son jeune talent recentrera ses priorités sur le terrain, loin du tumulte médiatique.