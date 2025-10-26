Lors de la défaite du FC Barcelone face au Real Madrid, Lamine Yamal a vécu une soirée cauchemardesque. Un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix.

Le Clasico tant attendu au Santiago-Bernabéu a tourné au cauchemar pour Lamine Yamal. Après ses récentes déclarations sur la Kings League, insinuant que le Real Madrid bénéficiait d’un traitement de faveur de la part de l’arbitrage, le jeune attaquant du Barça savait qu’il allait être accueilli par une ambiance hostile.

Yamal a perdu le fil

Sur le terrain, le numéro 10 catalan n’a rien apporté et jamais pu créer le moindre danger. Les joueurs du Real Madrid ne se sont pas faits prier pour mettre Yamal sous pression. Vinicius, déjà très mécontent de sa sortie, n’a pas manqué de se moquer de son adversaire en criant : « Que des passes en retrait, que des passes en retrait ! » Ce à quoi Yamal a répondu : « Viens dans le tunnel alors ». Pendant ce temps, Dani Carvajal a semblé vouloir calmer le jeune Espagnol en lui adressant des gestes à la fin du match, déclenchant au passage une petite échauffourée entre les deux équipes.

Marcus Sorg, l’adjoint d’Hansi Flick suspendu pour ce match, a relativisé la situation : « Peut-être que l’ambiance a pesé. Ce n’était pas facile pour lui aujourd’hui. » Frenkie de Jong a également pris la défense de son coéquipier : « Au coup de sifflet final, beaucoup sont allés chercher Lamine. Je pense que c’est un peu exagéré. »

Jude Bellingham n’a pas loupé Yamal

Quant à Tchouaméni, il a minimisé la tension : « J’aime quand Lamine Yamal dit des mots, ça me motive, ce ne sont que des mots. Je sais qu’il n’y a pas de mauvaise intention. Il n’y a pas de problème. Le match se joue sur le terrain et aujourd’hui, on est sereins. »

De son côté, Jude Bellingham, bien que non impliqué dans les échauffourées sur le terrain, a réagi sur Instagram en citant la musique d’Elvis Presley « A little less conversation » et en ajoutant : « Parler, c’est petit. Hala Madrid ».

Si le Barça repart de Madrid avec un résultat mitigé, Lamine Yamal devra rapidement digérer ce match très difficile pour continuer à progresser et répondre aux attentes, tant sur le terrain que face à la pression médiatique et populaire. Une chose est sûre : les prochaines heures vont être mouvementées pour le jeune prodige en Espagne.