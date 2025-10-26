Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Lamine Yamal humilié au Bernabéu : un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix !

Lamine Yamal humilié au Bernabéu : un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix !
William Tertrin
26 octobre 2025

Lors de la défaite du FC Barcelone face au Real Madrid, Lamine Yamal a vécu une soirée cauchemardesque. Un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix.

Le Clasico tant attendu au Santiago-Bernabéu a tourné au cauchemar pour Lamine Yamal. Après ses récentes déclarations sur la Kings League, insinuant que le Real Madrid bénéficiait d’un traitement de faveur de la part de l’arbitrage, le jeune attaquant du Barça savait qu’il allait être accueilli par une ambiance hostile.

Yamal a perdu le fil

Sur le terrain, le numéro 10 catalan n’a rien apporté et jamais pu créer le moindre danger. Les joueurs du Real Madrid ne se sont pas faits prier pour mettre Yamal sous pression. Vinicius, déjà très mécontent de sa sortie, n’a pas manqué de se moquer de son adversaire en criant : « Que des passes en retrait, que des passes en retrait ! » Ce à quoi Yamal a répondu : « Viens dans le tunnel alors ». Pendant ce temps, Dani Carvajal a semblé vouloir calmer le jeune Espagnol en lui adressant des gestes à la fin du match, déclenchant au passage une petite échauffourée entre les deux équipes.

Marcus Sorg, l’adjoint d’Hansi Flick suspendu pour ce match, a relativisé la situation : « Peut-être que l’ambiance a pesé. Ce n’était pas facile pour lui aujourd’hui. » Frenkie de Jong a également pris la défense de son coéquipier : « Au coup de sifflet final, beaucoup sont allés chercher Lamine. Je pense que c’est un peu exagéré. »

Jude Bellingham n’a pas loupé Yamal

Quant à Tchouaméni, il a minimisé la tension : « J’aime quand Lamine Yamal dit des mots, ça me motive, ce ne sont que des mots. Je sais qu’il n’y a pas de mauvaise intention. Il n’y a pas de problème. Le match se joue sur le terrain et aujourd’hui, on est sereins. »

De son côté, Jude Bellingham, bien que non impliqué dans les échauffourées sur le terrain, a réagi sur Instagram en citant la musique d’Elvis Presley « A little less conversation » et en ajoutant : « Parler, c’est petit. Hala Madrid ».

Si le Barça repart de Madrid avec un résultat mitigé, Lamine Yamal devra rapidement digérer ce match très difficile pour continuer à progresser et répondre aux attentes, tant sur le terrain que face à la pression médiatique et populaire. Une chose est sûre : les prochaines heures vont être mouvementées pour le jeune prodige en Espagne.

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une

Les plus lus

Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius

Par William Tertrin
OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg
Ligue 1...

OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg

Par William Tertrin
Lamine Yamal humilié au Bernabéu : un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix !
FC Barcelone...

Lamine Yamal humilié au Bernabéu : un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix !

Par William Tertrin
Le Stade Rennais chute face à Nice, l’avenir d’Habib Beye s’assombrit
Ligue 1...

Le Stade Rennais chute face à Nice, l’avenir d’Habib Beye s’assombrit

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone : Vinicius a complètement pété un câble ! (vidéo)
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : Vinicius a complètement pété un câble ! (vidéo)

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone (2-1) : Mbappé buteur, Yamal inexistant… les notes du Clasico
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone (2-1) : Mbappé buteur, Yamal inexistant… les notes du Clasico

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en interview après le match à Rennes.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage met la pression à un joueur qui a brillé face à l’OM

Par William Tertrin
Mathis Amougou (RC Strasbourg)
ASSE...

ASSE Mercato : trois idées pour renforcer le milieu d’Horneland cet hiver

Par Fabien Chorlet
Le LOSC détruit Metz et s’invite dans le top 4 de Ligue 1 (6-1)
Ligue 1...

Le LOSC détruit Metz et s’invite dans le top 4 de Ligue 1 (6-1)

Par William Tertrin
Stade Rennais : la compo d’Habib Beye pour affronter Nice est connue
Ligue 1...

Stade Rennais : la compo d’Habib Beye pour affronter Nice est connue

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : une phrase de De Zerbi a laissé tout le monde bouche bée après Lens

Par William Tertrin
FC Nantes : la victoire face au Paris FC a-t-elle enfin lancé la saison des Canaris ?
FC Nantes...

FC Nantes : la victoire face au Paris FC a-t-elle enfin lancé la saison des Canaris ?

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone : les compos du Clasico sont connues !
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : les compos du Clasico sont connues !

Par William Tertrin
Pierre Sage dans les bras de Roberto De Zerbi avant RC Lens - OM
Ligue 1...

RC Lens – OM : Sage met les choses au clair après son bad buzz avec De Zerbi

Par Fabien Chorlet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Ça ne va pas pouvoir continuer »

Par Laurent Hess
Bruno Genesio
Ligue 1...

LOSC – FC Metz : la compo de Genesio est tombée !

Par Fabien Chorlet
Mason Greenwood lors d'OM - Le Havre
FC Barcelone...

OM Mercato : le Barça a passé la vitesse supérieure pour Greenwood

Par Fabien Chorlet
Malick Fofana (OL)
Mercato...

OL Mercato : Lyon a fixé un nouveau prix pour Malick Fofana

Par Fabien Chorlet
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : le groupe de Beye pour Nice avec deux bonnes nouvelles

Par Fabien Chorlet
Achraf Hakimi lors de Brest - PSG
Ligue 1...

PSG : un Parisien en feu laissé au repos pour Lorient !

Par Fabien Chorlet
Florian Thauvin lors de RC Lens - OM
Ligue 1...

RC Lens – OM : l’attitude de Thauvin après le match fait beaucoup parler

Par Fabien Chorlet
ASSE : Horneland assume, mais qu’en pense Kilmer Sports ?
ASSE...

ASSE : Horneland assume, mais qu’en pense Kilmer Sports ?

Par Laurent Hess
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : Clauss en plein spleen à Nice, un cadre du LOSC veut partir !

Par Fabien Chorlet
Ousmane Dembélé et Luis Enrique lors de Brest - PSG
Compétitions...

PSG : Luis Enrique fait une annonce forte sur Dembélé

Par Fabien Chorlet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet