Barça : Lamine Yamal accuse le Real Madrid de voleur en direct !

La guerre entre le Barça et le Real Madrid vient de reprendre… et cette fois, c’est Lamine Yamal qui a allumé la mèche !

En pleine discussion détendue avec le streamer Ibai Llanos, la pépite du FC Barcelone a lâché une phrase qui enflamme toute l’Espagne depuis hier soir.

« Le Real vole ! » : la phrase de Yamal choc sur le Real Madrid

Tout est parti d’un simple échange pendant un live Twitch avec Ibai, connu pour ses discussions légères avec les joueurs espagnols.

Le ton était bon enfant… jusqu’à cette punchline signée Lamine Yamal :

En quelques secondes, le jeune crack de 18 ans a relancé la guerre médiatique entre Madrid et Barcelone. Les supporters merengues crient au scandale, les fans du Barça jubilent.

La réponse virulente de Tomas Roncero (journaliste de AS)

La réplique ne s’est pas fait attendre. Le célèbre journaliste madrilène Tomas Roncero, toujours prompt à défendre le Real Madrid, a répondu avec un long message vidéo posté sur X :

“Ah Lamine, Lamine, comment vas-tu, champion ? Premièrement, Madrid ne vole pas.

Deuxièmement, Barcelone a versé 8,4 millions d’euros au vice-président de la commission d’arbitrage en 17 ans.”

Le feu entre le Barça et le Real relancé !

À seulement 18 ans, Lamine Yamal se retrouve déjà au centre d’un séisme médiatique.

Héros de la Roja, prodige du Barça, il a déjà montré sa personnalité… mais cette fois, ses mots dépassent le cadre du terrain.

Du côté catalan, certains fans saluent “le courage de dire tout haut ce que tout le monde pense”, tandis que les médias madrilènes dénoncent “une provocation inadmissible pour un joueur de la sélection espagnole”.