RC Lens – OM : De Zerbi enrage, Pavard fait son mea culpa
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : Yamal provoque encore le Real Madrid avant le Clasico

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Fabien Chorlet
26 octobre 2025

La story Instagram de Lamine Yamal à la veille du Clasico entre le Real Madrid et le Barça fait des émules.

Décidément, Lamine Yamal veut faire parler de lui avant le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se jouera ce dimanche (16h15) au stade Santiago Bernabeu. Après avoir accusé les Merengue de voleurs dans un stream avec Ibai Llanos, la star des Blaugrana a de nouveau provoqué le club madrilène.

La story polémique de Lamal avant le Clasico

En story de son compte Instagram, Lamine Yamal a posté une photo de lui au Bernabeu où l’on voit des supporters du Real Madrid lui faire un doigt d’honneur. Avant de poster ce cliché, le joueur de 18 ans a posté une vidéo sur lui avec une voix off qui dit : « La peur ? J’ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire. Il se bat pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n’est pas dans le stade. Elle est dans l’opinion de ses amis du premier jour. Quand il marque, il ne célèbre pas par égo. Il célèbre car il sait que ce but peut tout changer. Pour lui, son entourage, son quartier. »

FC BarceloneLigaReal Madrid
#PROVOCATION

Les plus lus

Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal provoque encore le Real Madrid avant le Clasico

Par Fabien Chorlet
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

RC Lens – OM : De Zerbi enrage, Pavard fait son mea culpa

Par Fabien Chorlet
Jules Mouton (ASSE)
ASSE...

ASSE : les Verts ont aussi perdu un derby face à l’OL ce week-end

Par Fabien Chorlet
Stade Rennais : trois bonnes raisons de remplacer Beye par Clement
Ligue 1...

Stade Rennais : trois bonnes raisons de remplacer Beye par Clement

Par Fabien Chorlet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : les mots très forts d’Horneland après la déroute à Annecy

Par Fabien Chorlet
Florian Thauvin au duel avec Mason Greenwood lors de RC Lens - OM
Ligue 1...

RC Lens – OM : Marseille tombe à Lens, les notes du match

Par Fabien Chorlet
Les Verts ont sombré à Annecy
ASSE...

ASSE : explication de texte entre les joueurs et les supporters après Annecy !

Par Fabien Chorlet
Les Verts ont vu rouge à Annecy...
ASSE...

ASSE : à dix, les Verts coulent à Annecy, les notes ligériennes

Par Alexandre Corboz
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – OM : Thauvin réagit à ses retrouvailles avec Marseille

Par Fabien Chorlet
Dante (OGC Nice)
Ligue 1...

Stade Rennais : pluie de bonnes nouvelles avant l’OGC Nice

Par Fabien Chorlet
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

RC Lens – OM : les compos de Sage et De Zerbi sont tombées !

Par Fabien Chorlet
Paulo Fonseca
Ligue 1...

OL – RC Strasbourg : le groupe de Fonseca avec une grande première

Par Fabien Chorlet
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG : Chevalier répond aux critiques et fait une promesse osée

Par Fabien Chorlet
Luis Enrique durant Brest - PSG
Ligue 1...

Brest – PSG : la réaction de Luis Enrique

Par Fabien Chorlet
Eirik Horneland
ASSE...

Annecy – ASSE : la compo d’Horneland est connue !

Par Fabien Chorlet
La joie d'Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

Brest – PSG : les enseignements de la victoire parisienne

Par Fabien Chorlet
Florian Thauvin est-il une légende de l’OM ?
Ligue 1...

Florian Thauvin est-il une légende de l’OM ?

Par William Tertrin
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : le groupe de Flick pour le Clasico face au Real Madrid

Par Fabien Chorlet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland remet en place ses stars avant Annecy

Par Fabien Chorlet
Luis Castro (FC Nantes) aux côtés de ses joueurs
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro dégonfle déjà la tête de ses joueurs après le Paris FC

Par Fabien Chorlet
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye viré après Nice, une tendance se dégage

Par Fabien Chorlet
Luis Enrique
Ligue 1...

Brest – PSG : la compo de Luis Enrique est tombée !

Par Fabien Chorlet
RC Lens : un remplaçant lensois va vivre un moment spécial contre l’OM
Ligue 1...

RC Lens : un remplaçant lensois va vivre un moment spécial contre l’OM

Par William Tertrin
Xabi Alonso (Real Madrid)
FC Barcelone...

Real Madrid : Xabi Alonso répond à Yamal et dévoile son groupe pour le Clasico

Par Fabien Chorlet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet