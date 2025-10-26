La story Instagram de Lamine Yamal à la veille du Clasico entre le Real Madrid et le Barça fait des émules.

Décidément, Lamine Yamal veut faire parler de lui avant le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se jouera ce dimanche (16h15) au stade Santiago Bernabeu. Après avoir accusé les Merengue de voleurs dans un stream avec Ibai Llanos, la star des Blaugrana a de nouveau provoqué le club madrilène.

La story polémique de Lamal avant le Clasico

En story de son compte Instagram, Lamine Yamal a posté une photo de lui au Bernabeu où l’on voit des supporters du Real Madrid lui faire un doigt d’honneur. Avant de poster ce cliché, le joueur de 18 ans a posté une vidéo sur lui avec une voix off qui dit : « La peur ? J’ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire. Il se bat pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n’est pas dans le stade. Elle est dans l’opinion de ses amis du premier jour. Quand il marque, il ne célèbre pas par égo. Il célèbre car il sait que ce but peut tout changer. Pour lui, son entourage, son quartier. »